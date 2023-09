Hettingen. (rüb) Dieser Mann lebt Zirkus: Wer sich mit Zirkusdirektor Johann Renz unterhält, bekommt in wenigen Minuten die Familiengeschichte der bekannten Zirkusfamilie Renz erzählt. "Wer einmal Sägemehl im Hosenboden hatte, der will nichts anderes mehr machen", sagt der 64-Jährige, der mit seinem Circus Charles Renz von Samstag, 30. September, bis Sonntag, 8. Oktober, auf dem Festplatz in Hettingen gastiert und sein Publikum mit Tierdressuren, Jonglage, Seiltanz und Clownerie verzaubern möchte.

Zu Johann Renz’ Verwandtschaft zählt der berühmte Ernst Jakob Renz, 1815 in Böckingen geboren. Dieser gilt als einer der Wegbereiter des modernen Zirkus. Ernst Jakob Renz war der Bruder von Johann Renz’ Ur-Ur-Großvater Franz-Josef Renz.

Publikumslieblinge sind auch die Minischweine Peppale und Wutzele. Foto: rüb

Auf die lange Familientradition ist Johann Renz, der seinen Zirkus in fünfter Generation führt, stolz: "Wir sind eine der ältesten Zirkusdynastien." Die Manege ist sein Ein und Alles, und so tritt er auch heute noch mit großem Vergnügen als Clown auf. Insgesamt bestreiten zehn Artisten das 95-minütige Programm – aus seiner Familie und aus der seiner aus Schlesien stammenden Frau.

Auch tierische Beiträge gehören zum Programm des kleinen Wanderzirkus: "Wir haben Kamele, Dromedare, Zwergponys, Zwergziegen und unsere zwei Minischweine Peppale und Wutzele", erklärt der Zirkusdirektor. Dass die Veterinärämter ständig kontrollieren, ob seine Tiere gepflegt sind, Bewegungsfreiheit und ausreichend Futter haben, findet er richtig: "Den wahren Zirkusmann erkennt man daran, wie er mit seinen Tieren umgeht."

Und als wahrer Zirkusmann glaubt Johann Renz an eine gute Zukunft für seine Branche: "Der Zirkus ist nicht unterzukriegen, den Zirkus wird es immer geben – dafür lieben uns die Menschen zu sehr!"

Info: Der Circus Charles Renz gastiert von Samstag, 30. September, bis Sonntag, 8. Oktober, auf dem Festplatz in Hettingen. Vorstellungen sind täglich um 15.30 Uhr, am 8. Oktober nur um 11 Uhr. Am Montag, Dienstag (Feiertag) und Mittwoch sind Ruhetage.