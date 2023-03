Nun ging es an die Aufnahmen im Emskirchener Studio mit hochwertigem Equipment: Schlagzeug, Bass und Gitarre spielten die beiden selbst ein, ehe die Suche nach geeigneten Mitmusikern begann. Sie war leider nicht von Erfolg gekrönt: "Am Ende haben wir die komplette Produktion in Eigenregie durchgeführt", so Schall. "Das beanspruchte zwar einige Zeit, war aber die ...

Dort lernte er auch Ralf Mondrejevski kennen, einen Schlagzeuger der alten Schule, der seine musikalischen Wurzeln in der Fusion- und Jazzszene der 70er Jahre hat, nicht zuletzt im Umfeld des deutschen Jazzlabels ECM: "Über eine Zeitungsannonce kamen wir zusammen und trafen uns 2012 erstmals in meinen Räumlichkeiten in Emskirchen bei Nürnberg", blickt Mondrejevski zurück. "Während gut einjährigem gemeinsamen Musizierens begannen wir mit eigenen Stücken, haben komponiert und die Arrangements festgelegt."

Das Metier, in dem sich Mondrejevski und Schall heute bewegen, geht in eine gänzlich andere Richtung: Ihre Passion sind Fusion- und Jazzmusik. Auch das "Frantic Fusion Orchestra" spielt freie Musik fernab von Konventionen und Genres. "In unserer Musik verschmelzen Elemente von Jazz, Flamenco und Weltmusik sowie Einflüsse aus der Klassischen Musik miteinander", schildert der 51-jährige Schall, der seit einigen Jahren mit seiner Familie im Fränkischen lebt.

Buchen. Kann ein Duo ein Orchester sein? Und wie groß muss ein Orchester überhaupt sein? Fragen, die auch der Brockhaus nur recht vage zu beantworten weiß – spricht er doch lediglich von einem "aus einer Anzahl von Instrumenten zusammengesetzten Klangkörper" und einer "Musikkapelle". Eines der wohl kleinsten, aber interessantesten Orchester der Welt bilden der in Marktheidenfeld gebürtige Schlagzeuger Ralf Mondrejevski und der in Buchen gebürtige Gitarrist Alexander Schall: Als "Frantic Fusion Orchestra " – eine Hommage an das Mahavishnu Orchestra und die Fusion-Musik der 70er und 80er Jahre – legten die beiden ihr erstes selbstproduziertes Album vor – ein Werk mit Ecken und Kanten der wohltuenden Art. Anders gesagt: Eine CD mit starkem (Klang-)Profil.

Von Adrian Brosch

Nun ging es an die Aufnahmen im Emskirchener Studio mit hochwertigem Equipment: Schlagzeug, Bass und Gitarre spielten die beiden selbst ein, ehe die Suche nach geeigneten Mitmusikern begann. Sie war leider nicht von Erfolg gekrönt: "Am Ende haben wir die komplette Produktion in Eigenregie durchgeführt", so Schall. "Das beanspruchte zwar einige Zeit, war aber die richtige Entscheidung."

Für die Abmischung und das Mastering, also gewissermaßen die klangliche Feinzeichnung des Albums, ist Ralf Mondrejevski, der die Aufnahmen nach dem Schnitt übernahm und für die gesamte Tonbearbeitung federführend war, verantwortlich. Er brachte sich in langjährigen und intensiven Recherchen als Autodidakt das Handwerk des Tontechnikers bei, und er war es schließlich auch, der den Gedanken ins Spiel brachte, bei der Tonbearbeitung den analogen Weg zu beschreiten und das Studio mit entsprechender Gerätschaft aufzurüsten.

"Unsere gute menschliche Verbindung zeigt sich auch in nahezu deckungsgleichen Ansichten zur Musik, was zu einem sehr homogenen Klangkörper führte. Kaum ein Fremdmusiker hätte so viel Herzblut investiert – es ist eben doch das eigene Album, das fast ein wenig wie ein eigenes Kind ist", lässt Mondrejevski wissen und bezeichnet sowohl das Komponieren und Arrangieren in der MIDI-Umgebung als auch den Tonbearbeitungsprozess mit analogen Geräten als "völlig neue Erfahrung, die kreative Prozesse anregte".

Kreativität ist an dieser Stelle ein gutes Stichwort: Was das "Frantic Fusion Orchestra" auszeichnet, ist Kreativität pur. Handgemachte, in ihrer Dichte beeindruckende Arrangements treffen auf erdenschwere und doch federleichte Kompositionen – was wie ein Widerspruch klingt, ist ein so originelles wie zündendes Gemisch, das den sympathischen Charme der 60er und 70er Jahre mit subtiler Raffinesse in die Neuzeit transferiert. Hier und da blitzen jazzige Anflüge hervor, an anderer Stelle fühlt man sich an Astor Piazzolla erinnert und im nächsten Werk eher an Craig T. Cooper.

Dabei handelt es sich nicht um kommerzielle Musik: "Man wird als Musiker, der sich in unserem Genre bewegt, öfter gefragt, ob man davon leben könne; uns geht es jedoch eher darum, ob wir ohne diese Musik und die Freude an erfüllender musikalischer Kreativität leben möchten – und um unser ganz eigenes Ding, das wir konsequent durchziehen", verraten die beiden. Regelmäßig kommt Alexander Schall, Vater zweier Kinder und mit seiner Heimat sehr verbunden, in den Odenwald, wo er immer wieder musikalische Inspiration findet – Einfälle, die er hernach mit seinem musikalischen Partner umsetzt.

Dabei setzen die beiden auf professionelles Recording, Mixing und Mastering mit erstklassigen Geräten: Mikrofone der Hersteller Schoeps, AKG, Coles und diverser US-amerikanischer Hersteller gehören ebenso zur Ausstattung wie fast ausschließlich analoge, seltene Vintage-Geräte zur Tonbearbeitung.

"Viele Studios arbeiten während des gesamten Produktionsprozesses mit analoger Technik, da sie der Musik einen lebendigeren und natürlicheren Klang verleiht", lässt Mondrejevski wissen. Weiter führt Schall aus: "Die professionelle und zeitintensive Aufbereitung des Equipments, das wir in unserem Studio verwenden, ist ausschließlich Ralfs Werk; er hat sich in vielen mühevollen Arbeitsstunden mit der Technik befasst, sie studiert, die zahlreichen Vintage-Geräte instand gesetzt und auch umfassende bauliche Maßnahmen in den Räumlichkeiten durchgeführt.

Schon allein seine elektronische Aufbereitung unseres Sahnestücks, eines 32-kanaligen ,ACE Audio Engineering’-Mischpults aus den frühen 80ern, an der selbst mancher ausgebildete Toningenieur scheiterte, ist ein Meisterwerk. Ohne Ralfs technisches Know-how wäre die Umsetzung unseres Vorhabens in dieser Form wohl nicht möglich gewesen."

Das Studio selbst besteht aus drei Räumlichkeiten: "Wir haben einen großen Aufnahmeraum mit außergewöhnlicher Akustik, einen kleinen Aufnahmeraum zum ,Chillen’, wenn beispielsweise einem Saxofonisten beim Recorden mal die Nerven flattern, und einen Regieraum mit einer selbst konstruierten monumentalen Schallwand mit Vier-Wege-System", erklärt Mondrejevski nicht ohne Stolz. Beste Voraussetzungen dafür, dass die musikalische Fantasie angeregt wird: In diesem Ambiente arbeiten die sympathischen Klangenthusiasten Ralf Mondrejevski und Alexander Schall alias "Frantic Fusion Orchestra" momentan an ihrem nächsten Album – man darf gespannt sein.

Info: Per E-Mail an info@frantic-sound-records.de kann man die aktuelle CD bestellen.