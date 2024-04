Buchen. (rüb) Als die Firma Lexin vor 18 Jahren in Buchen damit begann, Infrarotpaneele zu produzieren, waren die Hoffnungen groß, dass der IGO, der Wirtschaftsstandort Buchen und die Region von dieser innovativen Heiztechnik profitieren könnte. Lexin musste jedoch drei Jahre später Insolvenz anmelden, und nun steht auch die Firma ThermIQ, die 2009 gegründet wurde und am früheren Lexin-Standort in der Carl-Benz-Straße seither Infrarotpaneele herstellte, vor dem Aus. ThermIQ hat, vertreten durch Geschäftsführer Niels van Lingen, beim Amtsgericht Mosbach Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt.

"Deutsche Qualität kombiniert mit holländischer Innovativität." Mit diesem Slogan wirbt ThermIQ auf seiner Homepage für die in Buchen gefertigte Infrarotheizung. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Rotterdam, die Produktion ist im Interkommunalen Gewerbepark IGO in Buchen angesiedelt. Der Ansatz, mittels Infrarotstrahlen – also ohne den Einsatz fossiler Brennstoffe – zu heizen, passt eigentlich ideal in die heutige Zeit. Und dennoch ist das Unternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten.

Ein Grund: Die Corona-Zeit habe ThermIQ stark zugesetzt, wie der vorläufige Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Olaf Spiekermann (Kanzlei Brinkmann & Partner, Mannheim) gegenüber der RNZ erklärte. Hinzu kämen die deutlichen Preissteigerungen für die benötigten Materialien, die zu einem Liquiditätsengpass geführt hätten. Zudem sei ThermIQ im Vertriebsbereich nicht optimal aufgestellt gewesen.

Deshalb sei die Geschäftsführung im vergangenen Jahr auf der letztlich erfolglosen Suche nach einem Käufer gewesen. Der Geschäftsbetrieb sei bereits Ende September 2023 zum Erliegen gekommen, und das Unternehmen befand sich in stiller Liquidation. Die Produktionshalle sei anschließend verkauft worden, und die zuletzt vier Mitarbeiter seien in den letzten Monaten mit Abbau- und Aufräumarbeiten beschäftigt gewesen.

Dass aus der stillen Liquidation nun ein Insolvenzantrag wurde, hänge mit dem gescheiterten Versuch, die Produktionsanlage zu demontieren und zu veräußern, zusammen. Ein Mitarbeiter habe dies gemeldet, was sogar zu einem Polizeieinsatz geführt habe, so Spiekermann. Inzwischen habe sich die Situation aber beruhigt, und er sei dabei, die wirtschaftlichen und rechtlichen Verhältnisse des Unternehmens zu prüfen.

Angesichts der Umstände sei aber nicht davon auszugehen, dass ThermIQ seinen Geschäftsbetrieb wieder aufnehmen wird.