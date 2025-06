Buchen. (pm) "Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde." Deshalb heißt es am Samstag/Sonntag, 28./29. Juni, "auf zum Reit- und Fahrverein Buchen". Dort, auf der Reitanlage am Hühnerberg, gibt es die Faszination Reitsport live zu erleben, und es finden auch Wertungsprüfungen für den NOK-Cup und die Ringmeisterschaft statt.

Während sich am Samstag ab 8.30 Uhr alles um die Dressur dreht, heißt es am Sonntag anschnallen – denn dann geht es beim Springreiten über Hindernisse. Jeweils bis zur Klasse L geben Mensch und Pferd ihr Bestes.

Absoluter Höhepunkt ist das "Jump and Run"-Turnier am Sonntag um 16 Uhr. Hier wird kombiniert gewertet. Erst überwindet der Reiter einen vorgegebenen Parcours und danach ein Läufer. Wer sich hier den Sieg sichert, gewinnt eine Woche Traumurlaub in einem Appartement in der Nähe von Salzburg. Weitere tolle Ehrenpreise gibt es auch bei den anderen Prüfungen zu gewinnen. So wartet unter anderem ein Kinderfahrrad im Wert von über 500 Euro auf den Gewinner.

Neben deftigen Leckereien lädt die neue Mallorca-Lounge-Bar zum Verweilen ein. Auf der Sonnenterrasse hat man einen direkten Blick auf den Veranstaltungsplatz und fiebert bei Latte Macchiato und Kuchen mit. Die Kleinen vergnügen sich derweil beim Ponyreiten.