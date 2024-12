Von Adrian Brosch

Buchen. 1250 Jahre Buchen, 50 Jahre neue Stadt Buchen – und 20 Jahre Kunsthandwerkermarkt: was für ein Jubeljahr! In der Tat hatten am Wochenende alle einen Grund zur Freude, die den 20. Kunsthandwerkermarkt in der Stadthalle aufsuchten.

Initiatorin Christine Böhrer und die über 50 ausstellenden Künstler frohlockten über die Vielzahl der Besucher