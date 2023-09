Buchen. (pm) In der Kernstadt Buchen gibt es rund 1000 Parkplätze. Das "Parkdeck Altstadt" bietet Parkplatzsuchenden in der Buchener Innenstadt 58 Zwei-Stunden-Kurzzeitparkplätze und zwei Schwerbehindertenparkplätze.

Ob und wie viele Parkplätze dort frei sind – darauf weist schon seit einiger Zeit eine LED-Anzeige hin. Wie lange dort die jeweiligen Autos parken, wird ebenfalls aufgezeichnet und kann vom Gemeindevollzugsdienst mittels einer speziellen App auf dem Smartphone abgerufen werden.

Diese Anzeigetafeln und die dazu nötigen, vorab auf den Parkplätzen montierten Sensoren, sind Herzstück einer Projektförderung, um die sich die Stadtverwaltung beworben und den Zuschlag bekommen hat. Ziel ist eine "Smart City". Dieser Begriff beschreibt das Konzept einer Stadt, in der der Technologieeinsatz ganz unterschiedliche Probleme der Stadtentwicklung lösen soll. Im Gegensatz zur "normalen" Stadt soll eine "Smart City" mittels Digitalisierung effizienter, nachhaltiger und fortschrittlicher sein. Das kann die Infrastruktur betreffen, Gebäude, Mobilität, Dienstleistungen oder die Sicherheit. Das Ziel: Technologien sollen von der Stadt so miteinander vernetzt sein, dass sich die Lebensqualität der Einwohnerschaft verbessert. Schon vorab waren zum Beispiel sensible Feuerwehrzufahrten im Stadtbereich mit Sensoren versehen worden, die Falschparker gemeldet haben.

Die Technik hat zu Beginn nicht immer fehlerfrei funktioniert; doch nach etlichen Nachbesserungen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ordnungsamt der Stadtverwaltung zufrieden. Weshalb auch die Bewerbung "Smart Parking Buchen" im Rahmen der Fördergrundsätze Erschließung offener Mobilitätsdaten durch Kommunen beim Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg erfolgte.

Ziel des Landes ist es, die Nutzung von Mobilitätsdaten vor Ort in Form von Apps, Auskunftssystemen, Verkehrssteuerung und Innovationsförderung zu ermöglichen. Die Förderlinie ermöglicht hierfür den weiteren Ausbau der Landesplattform für Mobilitätsdaten, MobiData BW, die als Portal für Daten und digitale Dienste aus den Bereichen ÖPNV-Fahrplan, Radnetz, Sharing-Dienste und Parkraum kostenfrei und transparent für die Öffentlichkeit zur Verfügung steht.

Buchen hat das Angebot angenommen. Nach der Förderzusage wurde mit der detaillierten Projektplanung begonnen. Bei mehreren Besprechungen mit den Projektpartnern MVV Energie AG und SCS wurden Gestaltungsmöglichkeiten der Anzeigetafeln, Infrastruktur für die Sensorik (insbesondere Stromanschlüsse für die Datenübertragung) und die Funktionsweise der App thematisiert.

In der Umsetzung hakte die komplexe Technik erneut. Mittlerweile sind die Probleme aber weitgehend behoben und das Ergebnis, dessen Kosten von rund 50.000 Euro zur Hälfte bezuschusst wurden, ist ein weiterer Schritt in Richtung "Smart City".