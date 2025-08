Von Jana Türschel

Buchen. Wenn die Sonne hinter den Waldrändern versinkt und alles in stimmungsvollem Licht erstrahlt, wird die Jungviehweide in Buchen zum Paradies für alle Festival-Liebhaber. Denn am Freitag, 8., und Samstag, 9. August, lädt das "Wake Up"-Festival erneut zu zwei ausgelassenen Sommerabenden voller Musik ein.

Musikalisch setzt das Festival auf