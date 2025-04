Von Rüdiger Busch

Buchen. Es war vor fast genau drei Jahren, im März 2022, als der Buchener Gemeinderat das Radverkehrskonzept der Stadt beschlossen hat. Bis die einhergehenden Verbesserungen umgesetzt werden, braucht es aber Zeit, was nicht zuletzt an den Zuschüssen des Landes liegt, die an aufwendige Bedingungen verknüpft sind.

Doch Schritt für Schritt geht es