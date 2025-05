Buchen. (RNZ) Wie berichtet, wird der Parkplatz in der Bödigheimer Straße derzeit baulich optimiert, um zusätzliche Parkplätze zu schaffen.

Wie die Stadt nun mitteilte, wurde bei den Bauarbeiten festgestellt, dass eine Vollsperrung über zwei Tage unumgänglich ist. Diese Sperrung wird in den Pfingstferien angeordnet, und zwar von Dienstag bis Donnerstag, 10. bis 12. Juni. Die Umleitung erfolgt in beide Richtungen über die Straße Am Ring – Hollerbacher Straße – Dr.-Konrad-Adenauer-Straße und wird entsprechend ausgeschildert.

Ort des Geschehens

In der Dr.-Konrad-Adenauer-Straße wird in dieser Zeit aus Verkehrssicherheitsgründen ein beidseitiges Parkverbot eingerichtet.