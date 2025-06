Buchen. (pm) Mehr als 180 Oldtimer nehmen vom 3. bis 5. Juli an der 29. ADAC Rallye Heidelberg Historic teil. Sie rollen am Samstag, 5. Juli, auch nach Buchen. An zwei Tagen besuchen die Teilnehmer die schönsten Orte im Kraichgau, der Kurpfalz, im Bauland, Madonnenland und Zabergäu und fahren auch Richtung Odenwald und Hohenlohe. Start- und Zielpunkt ist das Technik-Museum Sinsheim.

Die aufwendig restaurierten und liebevoll gepflegten Automobil-Klassiker spiegeln sieben Jahrzehnte Geschichte wider. Mit ihren Motorgeräuschen und ihrer Formschönheit rufen sie bei vielen Fans nostalgische Gefühle hervor. Von 9 bis 12.30 Uhr rollen sie nach und nach von Langenelz nach Oberneudorf. Dort findet in der Ortsmitte (Zum Prinzenstein) eine Durchfahrtskontrolle statt, an der die Fahrzeuge einzeln vorgestellt werden. Der AC Odenwaldring Buchen bietet virtuellen Motorsport am "SimRacing"-Simulator. Der Heimatverein Oberneudorf sorgt für Aktionen für die ganze Familie. Denn am gleichen Tag wird das 75-jährige Bestehen der Motorrad-Rennstrecke Odenwaldring gefeiert. Auf der Bundesstraße 27 rollen die Oldtimer an Buchen vorbei Richtung Walldürn.

Das älteste angemeldete Fahrzeug der Rallye ist Baujahr 1912. Der Ford Model T Speedster hat die Startnummer 18. Er ist als "Tin Lizzie" bekannt und war das erste Auto, das auf Fließbändern gebaut wurde. Der Lagonda V12 Le Mans, Baujahr 1938 mit der Startnummer 3, galt als die schnellste Limousine seiner Zeit. Der stromlinienförmige Luxussportwagen Ferrari 250 GTE, Baujahr 1961, war Ferraris erster in Serie gefertigte Viersitzer. Er nimmt mit der Startnummer 127 an der ADAC Heidelberg Historic teil.

Die FIVA, Weltverband der Oldtimer-Clubs, hat die Rallye wie die "1000 Miglia" in Italien als Premier-Event ausgeschrieben. Die Fahrerteams müssen in zwei Tagen 17 Wertungsprüfungen absolvieren. Dabei ist die genaue Einhaltung einer Sollzeit auf bestimmten Streckenabschnitten mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit unter 50 Kilometern pro Stunde gefordert. Attraktive Zuschauerpunkte sind neben dem Heidelberger Marktplatz die Zieleinfahrt am Technik-Museum Sinsheim, ein Rundkurs durch die Gemeinde Spechbach und eine Rallye-Pause im Audi-Forum Neckarsulm.

Info: Viele weitere Informationen gibt es unter www.heidelberg-historic.de.