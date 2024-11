Buchen. (rüb) Was wird denn da gebaut? Das wird sich so mancher Verkehrsteilnehmer am Montag in der Hettinger Straße Buchen angesichts der vorbereitenden Arbeiten für eine größere Straßensperrung gedacht haben.

Die Antwort: Es werden Stromkabel im großen Stil verlegt und zwar im Auftrag der Stadtwerke Buchen. Konkret geht es darum, zwei neue Ladestationen für Elektroautos mit Strom zu versorgen. So bauen die Pfalzwerke (Ludwigshafen) auf der Freifläche unterhalb der Autowaschplatzes eine Schnellladestation, die Teil des flächendeckenden Deutschlandnetzes wird.

Foto: Rüdiger Busch

Die vier Ladepunkte werden bis zu 400 kW liefern und ermöglichen es dem Nutzer, sein Elektroauto in nur 20 Minuten für 300 Kilometer Reichweite aufzuladen. Eine weitere Ladestation entsteht in direkter Nachbarschaft auf dem Penny-Parkplatz.

Um die beiden neuen Stationen anzuschließen, muss der Anschluss durch die Hettinger Straße bzw. durch die Straße Zu den Dilläckern erfolgen. Deshalb ist auch die Einfahrt in diese Straße und zum Penny-Markt gesperrt.

Die Umleitung erfolgt über das Industriegebiet. Die Sperrung der Einfahrt und die Ampelschaltung sollen voraussichtlich am Mittwoch, 4. Dezember, wieder aufgehoben werden, sagte Netzmeister Michael Scheuermann von den Stadtwerken Buchen im Gespräch mit der RNZ – falls das Wetter mitspielt und die Arbeiten wie geplant vorangehen. Wie am späten Montagnachmittag bereits deutlich wurde, wird die Ampel wohl vor allem zu den Stoßzeiten zu langen Rückstaus auf der vielbefahrenen Hettinger Straße sorgen.