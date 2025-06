Von Adrian Brosch

Buchen. 50 Jahre Vorsommerfest – ein Ereignis, das gefeiert werden muss. In der Tat war das "Jubiläums-Vorsommerfest" ein stimmungsvolles Wochenende, das seinem großen Namen alle Ehre machte und zugleich mit erstklassigem – jedoch auch für den einen oder anderen sicherlich zu heißem Wetter – erfreute.

Offiziell eröffnet wurde es am Samstagnachmittag – und nach zwei Schlägen hatte Dekan Johannes Balbach das Fass angezapft.

Das Vorsommerfest wurde am Samstagnachmittag mit dem traditionellen Fassanstich eröffnet. Foto: Adrian Brosch

Davor allerdings hieß Christian Schulze die Gästeschar im Museumshof willkommen: "50 Jahre Vorsommerfest sind 50 Jahre Geselligkeit, Ehrenamt und Musik!", hielt er fest und hob das Erscheinen einiger Aktiver der allerersten Stunde hervor – Martha Kieser, Josef Pflüger und Josef Frank, damals Amtsverweser, späterer Bürgermeister und heutiger Ehrenbürger – saßen glücklich im Publikum, neben ihnen mit Kurt Heller und Alexander Monsch zwei prägende Dirigenten der Stadtkapelle in der Nachfolge des verstorbenen Franz Spreitzer.

Ihnen galt das gleiche Lob wie den späteren Buchener Stadtoberhäuptern Dr. Achim Brötel und heute Roland Burger: "Sie haben uns stets unterstützt und tun das nach wie vor!", betonte der Vorsitzende der Stadtkapelle, der im Namen von Stadtkapelle und Förderverein Kirchenmusik grüßte.

Bürgermeister Roland Burger nahm das Jubiläum zum Anstoß für einen Blick in sein persönliches Erinnerungsalbum. "Als das erste Vorsommerfest gefeiert wurde, war ich als 13-Jähriger dabei!", blickte er zurück und attestierte dem Fest, seinen traditionellen Charakter bis heute beibehalten zu haben – ein wohltuender Fakt in einer Welt des dauernden Umbruchs.

Nach wie vor spreche das Fest alle Altersklassen an; organisatorisch bahne sich derzeit ein erneuter Generationswechsel an – ein starker Akzent für die Zukunft.

Beim Stadtradeln wurde eine geführte Radtour angeboten. Foto: Stadt Buchen

Eine Zukunft, in der mancher vielleicht das Fahrrad dem Auto bevorzugt – genau darauf spielt nämlich das Stadtradeln an, das am Samstag mit der 34 Kilometer langen geführten Radtour eröffnet wurde: Burgers Dank galt den 370 Mitwirkenden in 43 Teams sowie der Radwandergruppe des Odenwaldklubs Buchen unter der Leitung Erwin Kirchgessners sowie Sarah Wörz und Karoline Gramlich, die den Infostand betreuten.

Davon abgesehen lag freilich Musik in der Luft: Neben der Stadtkapelle Buchen selbst nebst ihrer Jugendkapelle waren der Musikverein Eberstadt und beim "Rock im Hof" die Bands "Valine Vibe" und "Still Riot" Garanten für beste Unterhaltung.

Kaffee und Kuchen, der Frühschoppen am Sonntag, das gemütliche Ambiente des Museumshofs und strahlendes Sommerwetter lockten auch heuer die Gäste an – schöner hätte man das Jubiläums-Vorsommerfest kaum zelebrieren können.