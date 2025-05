Walldürn. (RNZ) In ein buntes Meer aus Blumen, Lichtern und guter Laune verwandelt sich die Walldürner Innenstadt von Donnerstag, 29. Mai, bis Sonntag, 1. Juni. Das beliebte Blumen- und Lichterfest lädt an vier Tagen zu einem abwechslungsreichen Programm für Jung und Alt ein – ein Fest der Begegnung, Kultur und Lebensfreude.

Den Auftakt macht am Vatertag um 10 Uhr die Eröffnung der Ausstellung "Beispielhaftes Bauen im Neckar-Odenwald-Kreis 2015–2024" im Rathaus, die an allen Festtagen besichtigt werden kann. Um 11 Uhr eröffnet das "Blummebärbele" das Fest auf der Sparkassenkreuzung offiziell – und ein zünftiger Bieranstich darf dabei natürlich ebenfalls nicht fehlen. Im Anschluss lockt das bunte Markttreiben in der Innenstadt mit zahlreichen Verkaufsständen, kulinarischen Genüssen und spannenden Aktionen.

In der Galerie "Fürwahr" präsentiert der Verein Kunstreich die Frühsommerausstellung "Re:Rooted [verwurzelt] – Erinnerung als Material" mit Werken von Lisa Harms und Fred Hauns – ein künstlerisches Highlight, das zum Verweilen und Nachdenken einlädt.

Ein besonderer Höhepunkt am Eröffnungstag ist der Strongman-Deutschland-Cup, der bereits zum achten Mal unter der Leitung von Marcus Franke (EISI Gesundheits- und Leistungszentrum) ausgerichtet wird. Die Kraftsportelite zeigt dort beeindruckende Leistungen – bei freiem Eintritt.

Am Donnerstag und Sonntag öffnen zudem im Rahmen des "Tags der Höfe" die idyllischen Innenhöfe in der Altstadt ihre Tore. Zwischen 11 und 18 Uhr erwartet die Besucher dort ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik, Kinderaktionen, Kunsthandwerk, Biergartenatmosphäre und vielem mehr.

Ein weiterer festlicher Programmpunkt steht am Freitag auf dem Plan: Um 18 Uhr wird auf der Sparkassenkreuzung der Festakt zum 20-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Walldürn und Szentgotthárd gefeiert.

Am Freitag- und Samstagabend verwandeln sich die Höfe in stimmungsvolle Treffpunkte beim "Dürmer Hofkonzert – Nightlife". Live-Bands, Karaoke, Beerpong-Turniere und stilvolle Barbetriebe sorgen für pulsierendes Nachtleben mitten in der Altstadt.

Für Schnäppchenjäger und Bummelnde gibt es ebenfalls einiges zu entdecken: Am Samstag laden die Geschäfte zur langen Einkaufsnacht von 18 bis 21 Uhr ein. Parallel dazu findet von 14 bis 21 Uhr ein Trödel- und Nachtmarkt mit stimmungsvoller Beleuchtung, Musik und einem nostalgischen "Fotobulli" statt – Fotospaß inklusive. Kinder können ihre Schätze beim Kinderflohmarkt am Donnerstag und Sonntag in der Oberen Vorstadtstraße anbieten. Die Anmeldung für beide Märkte ist ab 19. Mai bei der Tourist- und Freizeitinformation möglich.

Das Seniorenforum ist am Sonntag mit einem Stand vor dem Rathaus vertreten und freut sich auf Gespräche mit älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern.

Ein farbenprächtiger Höhepunkt erwartet die Besucher schließlich am Sonntag: Ab 11 Uhr werden in den Höfen Blumenkronen für den großen "Blummeumzug" gebastelt – eine liebevolle Tradition, bei der alle Interessierten aufgerufen sind teilzunehmen. Um 14.30 Uhr setzt sich der Festumzug musikalisch begleitet von den "Dixie Heroes" durch die Stadt in Bewegung und sorgt für ein unvergessliches Erlebnis voller Farbe, Musik und Gemeinschaft.

Das Programm

Donnerstag, 29. Mai (Vatertag)



> 10 Uhr: Ausstellungseröffnung "Beispielhaftes Bauen" (Rathaus)

> 11 bis 18 Uhr: Marktbetrieb

> 11 bis 18 Uhr: Kinderflohmarkt (Obere Vorstadtstraße)

> 11 Uhr: Bieranstich (Sparkassenkreuzung)

> 13 bis 18 Uhr: Verkaufsoffen

> 14 Uhr: Haare, die strahlen (Friseur Hess)

> 14 Uhr: Strongman-Deutschland-Cup (Parkplatz Bettendorfring)

> 11 bis 22 Uhr: Vergnügungspark

Freitag, 30. Mai (Markttag)



> 14 bis 20 Uhr: Marktbetrieb

> 14 bis 20 Uhr: "Beispielhaftes Bauen" (Rathaus)

> 18 Uhr: Festakt 20 Jahre Städtepartnerschaft Walldürn – Szentgotthárd (Sparkassenkreuzung)

> 14 bis 22 Uhr: Vergnügungspark

> 18 bis 24 Uhr: Dürmer Hofkonzerte – Nightlife!

Samstag, 31. Mai (Nachtschwärmerei)



> 14 bis 20 Uhr: Marktbetrieb

> 14 bis 20 Uhr: "Beispielhaftes Bauen" (Rathaus)

> 14 bis 21 Uhr: Trödel und Nachtmarkt (Obere Vorstadtstraße)

> 18 bis 21 Uhr: Nachtschwärmerei mit langer Einkaufsnacht

> 14 bis 22 Uhr: Vergnügungspark

> 18 bis 24 Uhr: Dürmer Hofkonzerte bis Nightlife

Sonntag, 1. Juni (Familientag)



> 11 bis 18 Uhr: Marktbetrieb

> 11 bis 18 Uhr: "Beispielhaftes Bauen" (Rathaus)

> 11 bis 18 Uhr: Kinderflohmarkt (Obere Vorstadtstraße)

> 11 bis 14 Uhr: Bastelaktion für den Umzug (Höfe)

> 13.30 Uhr: Haare, die strahlen (Friseur Hess)

> 14 Uhr: Auftritt des Square Dance Club "Old America County" Walldürn (Sparkassenkreuzung)

> 14.30 Uhr: Blummeumzug durch die Innenstadt mit den "Dixie Heroes"

> 14 bis 18 Uhr: Vergnügungspark

> 17 Uhr: Ziehung der Höfepässe (Sparkassenkreuzung)

Info: www.wallduern.de/bluli