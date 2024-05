Walldürn. (Sti.) Während des Blumen- und Lichterfests vom 9. bis 12. Mai bieten acht Höfe in der Innenstadt den Besuchern wieder ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm. Um allen Beteiligten die gebührende Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, gibt es einen "Höfepass".

Beim Besuch des jeweiligen Hofs erhalten die Besucher einen Stempel und wählen ihren Favoritenhof aus. Am Ende des Blumen- und Lichterfests gibt es für die Teilnehmer Preise im Gesamtwert von 200 Euro zu gewinnen.

> Innenhof "Heimatliebe" am Klosterbuckel (Biotopschutzbund Walldürn und Soldatenhilfswerk): an allen Tagen Standbetrieb, Pulled-Pork-Burger, Getränkeausschank; am Donnerstag und am Sonntag zusätzlich Basteln mit Kindern, Nistkästen bauen, Likör-Ausschank.

> Innenhof Rathaus in der Hauptstraße (CDU, Junge Union, Partnerstadt Montereau-Fault-Yonne): an allen Tagen Shisha Lounge, Getränke, Cocktailbar; am Donnerstag, Freitag und Samstag zusätzlich Spezialitäten aus Frankreich; am Freitagabend zusätzlich ab 19 Uhr "Dürmer Schnäpp(s)chen-Jagd"; am Sonntag zusätzlich Informationsstand der Stadt Walldürn.

> Innenhof Kaiser – Museum "Zeit(T)räume" in der Unteren Vorstadtstraße: am Donnerstag von 14 bis 15 Uhr sowie von 15.30 bis 16.30 Uhr Sonderführungen zum Thema "100 Jahre Radiogeschichte"; am Freitag von 14 bis 15 Uhr sowie von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr Führungen durch die Turmuhrensammlung; am Samstag von 14 bis 20 Uhr und Sonntag von 13 bis 18 Uhr "Frühlings(T)räume" im Kaiserhof: buntes Markttreiben mit Kunsthandwerk und kulinarischen Köstlichkeiten laden zum Bummeln und Verweilen ein.

> Kolpinghof mit Kolpingheim (Kolpingfamilie Walldürn und Odenwälder Trachtenkapelle): an allen Tagen Wildspezialitäten aus heimischen Wäldern und veganes Grünkern-Chili, frisches Festbier und Weizen vom Fass sowie alkoholfreie Getränke, Livemusik und Unterhaltung, Spielmobil; am Donnerstag zusätzlich Wildschwein-Döner, Kolping-Café, Panini-Manufaktur "Pizza" und "Panini", "Cabena Handmade" für Groß und Klein, ab 14 Uhr Livemusik aus vergangenen Jahrzehnten mit "B.E.A.R."; am Freitag zusätzlich Bastelaktion für den Blumenumzug, ab 17 Uhr Panini-Manufaktur, ab 19 Uhr "Dürmer Schnäpp(s)chen-Jagd", "Hookers & Covers" spielen live moderne Covers.

Am Samstag verteilt die Kirchliche Sozialstation Kostproben ihres Menüservice, Aktivitäten für Kinder und Jugendliche, Kinderschminken des Erzbischöflichen Kinder- und Jugendheims St. Kilian, ab 17 Uhr "Dürmer Beerpong-Ehrenturnier", ab 18.30 Uhr Kleidertauschaktion und Cocktail-Party; am Sonntag zusätzlich politischer Frühschoppen, musikalisch umrahmt von der Odenwälder Trachtenkapelle, Weißwurst-Frühstück, Kolping-Café, um 11 Uhr Diskussion und Informationen zur Kommunalwahl.

> Sparkassenhof in der Oberen Vorstadtstraße (Deutsches Rotes Kreuz und Freiwillige Feuerwehr): am Donnerstag Musikschulfest der Städtischen Musikschule Walldürn mit Kaffee- und Kuchentheke, 11 bis 14 Uhr Mittagstisch, Dürmer Vorstadtkrapfen, ofenfrisches Fränkisches Schäufele; am Freitag Slush-Eis und Bastelaktion für den Blumenumzug (Jugendfeuerwehr und Jugendrotkreuz), ab 19 Uhr Livemusik "5K and the Elefant", Streetfood, "Dürmer Schnäpp(s)chen-Jagd"; am Samstag Slush-Eis, "Italienische Nacht" mit Livemusik ("Die Rossinis"), Antipasti und Pasta mit Pesto-Variationen; am Sonntag Slush-Eis, Dürmer Vorstadtkrapfen, ofenfrisches Fränkisches Schäufele, Kaffee und Kuchen.

> "Vintage meets Glamour" im Forsthof in der Oberen Vorstadtstraße: an allen Tagen Cocktailbar, Designerschmuck, Ohrlochstechen, Nachos, Flammkuchen, Popcorn, Wohlfühlprodukte von Optidee, handgemachte Taschen, Rucksäcke; am Donnerstag zusätzlich Crêpes, Kinderschminken und Haarsträhnen (Turnerjugend TV Walldürn), 16 Uhr Schmuck- und Taschenmodenschau, 16.45 Uhr Livemusik von "Fredy"; am Freitag zusätzlich ab 19 Uhr Livemusik, "Dürmer Schnäpp(s)chen-Jagd"; am Samstag zusätzlich ab 18 Uhr Livemusik mit Scotty Riggins aus Würzburg; am Sonntag zusätzlich Crêpes, Kinderschminken und Haarsträhnen (Turnerjugend TV Walldürn), 16 Uhr Schmuck- und Taschenmodeschau.

> Müssigs Musikhof in der Oberen Vorstadtstraße (Bäckerei Müssig und TSC Walldürn): an allen Tagen Biergarten und Cocktailbar, kulinarische Köstlichkeiten, frische Waffeln, Kinderschminken mit dem TSC Walldürn; am Donnerstag Weißwurstfrühstück und Bierbar, Selbstgenähtes rund ums Baby und Kind von Kerstin Heneka, 15 Uhr Tanzaufführung "Willkommen an Bord" des TSC Walldürn; am Freitag zusätzlich Bastelaktion für den Blumenumzug, 19 Uhr "Dürmer Schnäpp(s)chen-Jagd", ab 20 Uhr Livemusik mit "Brick & Band", Cocktail-Bar, Schnaps-Bar (TSC Walldürn); am Samstag zusätzlich Kaffee und Kuchen, Infostand "Sunshine Yoga", ab 20 Uhr Livemusik, Cocktail-Bar, Schnaps-Bar (TSC Walldürn); am Sonntag Biergartenfeeling und Cocktail-Bar.

> Schlossplatz in der Burgstraße - "Action for Kids" (SV Rippberg und FG "Fideler Aff" Walldürn): an allen Tagen Bewirtung mit Speisen und Getränken, Bungee-Trampolin, Spiel- und Bewegungslandschaft, Perlenarmbänder, Heliumballons; am Donnerstag zusätzlich um 15.30 Uhr Auftritt der Wettkampfturnerinnen und -turner des SV Rippberg, ab 18.30 Uhr Livemusik mit Jürgen Weckbachs "Eagle One Projekt"; am Freitag zusätzlich Bastelaktion für den Blumenumzug, ab 19 Uhr Rockmusik mit der Band "Just Vintage", "Dürmer Schnäpp(s)chen-Jagd"; am Samstag präsentiert ab 19 Uhr DJ "Crazy" mit den "Bluli-Charts" die Lieblingstitel der Besucher; am Sonntag zusätzlich um 15 Uhr Standkonzert des Musikvereins Altheim, 16 Uhr Auftritt der Wettkampfturnerinnen und -turner des SV Ripperg.