Positive Aspekte wie eine steigende Bevölkerung, mehr Geburten als Sterbefälle, stabile Gewerbesteuereinnahmen ändern 2023 aber nichts daran, dass zwischen den Erträgen und den Aufwendungen im Ergebnishaushalt eine Lücke klafft; 15,7 Millionen Euro an Erträgen stehen 16 Millionen an Aufwendungen gegenüber – oder anders ausgedrückt: Der Haushaltsfehlbetrag erreicht 288.000 Euro.

Für die Gemeinde Billigheim hat der 24-jährige Kämmerer – seit einem halben Jahr in der Gemeinde – seinen ersten Haushaltsplan samt Wirtschaftsplan Wasserversorgung und Finanzplan bis 2026 erarbeitet, bekam dafür auch viel Lob von allen Seiten ausgesprochen. Albert ordnete das 279-Seiten-Werk anhand von lokalen Strukturdaten und den gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen ein.

2022 gab es so viele Geburten wie seit 21 Jahren nicht mehr

Billigheim: 2022 gab es so viele Geburten wie seit 21 Jahren nicht mehr

Bürgermeister Martin Diblik hingegen sah den Gemeinderat umfassend informiert, auch schon im Vorfeld der Klausur und sogar umfassender als sonst. "Wir sind so weit", beschrieb Fichter seinen Kenntnis- und Entscheidungsstand. Freie-Wähler-Vertreter Markus Scheurig konnte die Argumentation der sozialdemokratischen Ratsfraktion zwar nachvollziehen, stimmte auch für den Antrag, später bei der Beschlussfassung aber wie alle außer den fünf SPD-Vertretern für den Haushaltsplan. Der SPD-Antrag war mit zehn Nein-Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt worden.

In der Klausur des Gemeinderats zum Haushaltsentwurf zehn Tage vor der Sitzung war dieser Aspekt auch Fraktionskollegin Dr. Dorothee Schlegel zu kurz gekommen. "Wirklich irritiert" zeigte sich nun über den SPD-Antrag Daniel Fichter von der CDU. "Bei der Klausur hätten wir Zeit zum Diskutieren gehabt." Da aber, wandte Schlegel ein, habe der Haushaltsplan, so wie er jetzt vorliege und beschlossen werden solle, noch nicht vorgelegen.

Billigheim. Eigentlich ist eine Gemeinde bestrebt, einen Haushaltsplan für das aktuelle Jahr aufzustellen, noch bevor dieses beginnt. Und wenn das nicht gelingt, dann so früh wie möglich im betreffenden Jahr. Dies hat Billigheims neuer Kämmerer Cedrik Albert bis zur zweiten Sitzung des Gemeinderats auch geschafft.

Von Ursula Brinkmann

Billigheim. Eigentlich ist eine Gemeinde bestrebt, einen Haushaltsplan für das aktuelle Jahr aufzustellen, noch bevor dieses beginnt. Und wenn das nicht gelingt, dann so früh wie möglich im betreffenden Jahr. Dies hat Billigheims neuer Kämmerer Cedrik Albert bis zur zweiten Sitzung des Gemeinderats auch geschafft.

Aber das ging der SPD-Fraktion dann doch ein bisschen zu flott; sie beantragte, den Tagesordnungspunkt zu verschieben. Den Grund benannte Rolf Nohe: "Im Gemeinderat wird überwiegend über die laufenden und zukünftigen Investitionen gesprochen. Seit Jahren fordert unsere Fraktion eine Kosten-Nutzen-Analyse."

In der Klausur des Gemeinderats zum Haushaltsentwurf zehn Tage vor der Sitzung war dieser Aspekt auch Fraktionskollegin Dr. Dorothee Schlegel zu kurz gekommen. "Wirklich irritiert" zeigte sich nun über den SPD-Antrag Daniel Fichter von der CDU. "Bei der Klausur hätten wir Zeit zum Diskutieren gehabt." Da aber, wandte Schlegel ein, habe der Haushaltsplan, so wie er jetzt vorliege und beschlossen werden solle, noch nicht vorgelegen.

Bürgermeister Martin Diblik hingegen sah den Gemeinderat umfassend informiert, auch schon im Vorfeld der Klausur und sogar umfassender als sonst. "Wir sind so weit", beschrieb Fichter seinen Kenntnis- und Entscheidungsstand. Freie-Wähler-Vertreter Markus Scheurig konnte die Argumentation der sozialdemokratischen Ratsfraktion zwar nachvollziehen, stimmte auch für den Antrag, später bei der Beschlussfassung aber wie alle außer den fünf SPD-Vertretern für den Haushaltsplan. Der SPD-Antrag war mit zehn Nein-Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt worden.

Für die Gemeinde Billigheim hat der 24-jährige Kämmerer – seit einem halben Jahr in der Gemeinde – seinen ersten Haushaltsplan samt Wirtschaftsplan Wasserversorgung und Finanzplan bis 2026 erarbeitet, bekam dafür auch viel Lob von allen Seiten ausgesprochen. Albert ordnete das 279-Seiten-Werk anhand von lokalen Strukturdaten und den gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen ein.

Positive Aspekte wie eine steigende Bevölkerung, mehr Geburten als Sterbefälle, stabile Gewerbesteuereinnahmen ändern 2023 aber nichts daran, dass zwischen den Erträgen und den Aufwendungen im Ergebnishaushalt eine Lücke klafft; 15,7 Millionen Euro an Erträgen stehen 16 Millionen an Aufwendungen gegenüber – oder anders ausgedrückt: Der Haushaltsfehlbetrag erreicht 288.000 Euro.

Im Haushaltsjahr 2022 stand da ein Plus von 360.000 Euro (der Jahresabschluss steht noch aus). Ein Griff in die Ergebnisrücklage wird notwendig werden; Cedrik Albert bezifferte ihren Stand auf drei Millionen Euro.

Anders als in den Vorjahren (bis zurück ins Jahr 2018), wird in Billigheim voraussichtlich wieder eine Kreditaufnahme erforderlich sein. 3,4 Millionen Euro hat Albert in den Plan geschrieben. Außerdem schrumpfen die Liquiditätsreserven nicht nur im laufenden Haushaltsjahr. Der Kämmerer zeigte die Entwicklung bis 2026 auf, wo diese auf einen Mindestbestand von 272.000 Euro gesunken sein werden.

Noch beträgt ihr Umfang 2,6 Millionen Euro. Umgekehrt nehmen die Schulden in diesem Zeitraum zu (wiederum umgekehrt zur Entwicklung der zurückliegenden drei Jahre), sodass jeder Billigheimer 2026 rechnerisch für 1575 Euro "bürgt". Ende 2022 lag dieser Wert bei 556 Euro, Ende dieses Jahres sollen es bereits 919 Euro sein.

Bürgermeister Diblik wählte als Sprachbild für seine Ausführungen das, worunter er saß: ein Gemälde mit Rahmen. Doch anders als bei der Darstellung des Billigheimer Rathauses urteilte Diblik über die Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung: "Hässlich!", womit die multiplen Krisen der (Welt-) Wirtschaft gemeint waren. Gleichwohl will man das "schöne Gemälde" Billigheim "gestalten".

Martin Diblik stellte die wichtigsten Investitionsvorhaben vor, an erster Stelle der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Billigheim. 2023 stehen dafür im Haushaltsplan vier Millionen Euro von voraussichtlich 8,5 Mio., die die Gesamtmaßnahme kosten wird. "Wir legen den Pinsel nicht auf die Seite", griff Diblik nochmals sein Sprachbild auf.

Daniel Fichter signalisierte für diesen "größten Investitionsposten" sowie für weitere Projekte und das Zahlenwerk insgesamt die Zustimmung der CDU-Fraktion; er richtete an Kämmerei und Verwaltung seinen Dank. Dorothee Schlegel brachte bei ihren Anmerkungen zur Sprache, dass "bei den vielen investiven Maßnahmen dringend ein Controlling notwendig" sei.

Markus Scheurig mahnte bei gleichzeitiger Zustimmung der Fraktion der Freien Wähler zum Haushalt, dass in der Gemeinde Konzepte zur Energieeffizienz und -einsparung erarbeitet werden müssten als auch, dass die Tilgung der Schulden hochgehalten werden müsse, um den Haushalt "gesundhalten zu können".

Elektrisches Carsharing kommt

Zog sich der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Billigheim als größte Investitionsmaßnahme des Jahres 2023 schon durch die Ausführungen zum Haushaltsbeschluss, so stand der mehr als acht Millionen teure Bau später abermals im Fokus des Gemeinderats. Der Jahresbericht 2022 der Freiwilligen Feuerwehr stand auf der Tagesordnung.

Kommandant Dirk Kochendörfer war wohl auf die Notwendigkeit des Baus angesprochen worden, auch darauf, ob die Feuerwehr denn schon wieder ein neues Auto brauche? "Der Neubau steht seit 16 Jahren im Feuerwehrbedarfsplan", rechtfertigte Kochendörfer das Vorhaben. Im Zusammenhang der Darstellung der Einsätze 2022 erinnerte er daran, dass es immer wieder besonders ereignisreiche Jahre gegeben habe, die die Freiwillige Feuerwehr herausgefordert hätten.

Die vier Abteilungen Allfeld, Billigheim, Katzental und Sulzbach sind personell insgesamt gut aufgestellt. Von 292 Mitgliedern sind 162 in der Einsatz-, 23 in der Alters-, 51 in der Jugend- und 56 in der Kinderabteilung. Die Billigheimer Wehr zählt insgesamt 53 Kameradinnen. "Damit und mit unserer Jugendabteilung liegen wir über dem Durchschnitt des Kreises", stellte der Kommandant fest.

Die Personalstatistik "weiß" aber auch, dass von 85 Aktiven mehr als die Hälfte älter ist als 40 Jahre. Und Kochendörfer weiß ebenso wie Bürgermeister Martin Diblik, dass die Anforderungen steigen, die Zuschüsse aber sinken. "Die Politik muss umdenken." Kochendörfer wies zudem auf das umfangreiche Fortbildungs- und Trainingsprogramm hin, auf die Einführung des Digitalfunks, die Aktualisierung der Alarmausrückordnung, den Katastrophenschutz und die Einrichtung von Notfalltreffpunkten in den fünf Ortsteilen. All das werde von den ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleuten geleistet.

Elektrisch mobil zu sein, muss nicht mit dem Besitz eines E-Autos verbunden sein. "E-Carsharing könnte zukünftig auch im ländlichen Raum ein attraktives, ergänzendes Mobilitätsangebot für die Bevölkerung darstellen", findet man im Billigheimer Rathaus und hat mit dem Dienstleister "deer" aus Calw einen Anbieter gefunden, der zwei Ladesäulen auf seine Kosten aufstellen, betreiben und warten wird. Rudolf Zahorka, Leiter Sonderprojekte bei deer, erläuterte das Konzept und beantwortete Fragen.

Deer stelle die Säule inklusive Strom und Fahrzeug. "Ihr Beitrag sind zwei Parkplätze, Tiefbauarbeiten und Netzanschluss." Diese betrügen zwischen 4000 und 6000 Euro. Der Gemeinderat beschloss bei einer Enthaltung den Abschluss von Gestattungsverträgen über je zwei Parkplätze in Billigheim an der Kirche und in Sulzbach. Dort muss der Standort noch bestimmt werden.

Am Beginn der Sitzung hatte sich eine Bürgerin erkundigt, ob man weiterhin im Rathaus nur mit Termin erscheinen dürfe. "Es wurde bis dato niemand weggeschickt", erwiderte Diblik und stellte zugleich fest, dass eine telefonische Terminabsprache gleichwohl Vorteile böte. Eine weitere Frage galt dem Aufstellen von Containern zur Flüchtlingsunterbringung. "Das ist noch nicht absehbar, wir können es aber nicht ausschließen und wenn, dann werden Sie informiert."

Die Fraktionsvorsitzende der SPD, Dorothee Schlegel, wollte in der abschließenden Fragerunde wissen, ob und wie lange die vom Gemeinderat beschlossene Maßnahme zum Abstellen des warmen Wassers in gemeindlichen Hallen bestehen bleibe. "Auch das entscheidet der Gemeinderat", antwortete Diblik und schlug dazu eine Evaluation vor. Die Energieversorgungslage sei ja nicht so dramatisch geworden wie befürchtet. "Wir werden sehen, ob wir weiter warmes Wasser sparen oder eben nicht."