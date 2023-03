"Wir sind richtig eingestiegen, hatten kaum Wettbewerber und wurden in kurzer Zeit Weltmarktführer", sagt Siebeck. 60 Händler auf allen Kontinenten verkaufen inzwischen die Produkte der Eberbacher Firma. Denn auch im Bereich der Verpackung habe es eine "Zeitenwende" gegeben, Plastik sei "böse" geworden. Die Kordel aus 100 Prozent Baumwolle – auch recycelt – ist wieder gefragt. Alte Kunden, die man schon verloren hatte, kamen wieder zurück. "Wir sind ins Wachstum gekommen, ja, regelrecht explodiert", freut sich Nico Siebeck. Daraufhin habe er entschieden "Wir geben Vollgas". Die Zahl der Mitarbeiter hat sich von 17 auf 32 binnen eines Jahres fast verdoppelt. Nur eben nicht der Platz in den Hallen.

Die „Evolution of Packaging“, also die Entwicklung der Verpackung (v.l.): Füllmaterial und damit Abfall ist nicht mehr nötig, die Baumwollkordel kann biologisch entsorgt werden. Foto: Peter Bayer

Dass die Firma expandiere sei nicht so selbstverständlich, blickte Siebeck auf eine 115-jährige Geschichte in Eberbach zurück. In den 1970er/80er Jahren hatte sie mit 60 Mitarbeitern ihre beste Zeit. Pakete mit Kordeln zu verschnüren war damals Standard. Durch die Umreifung mit Plastik wurde die Firma Anfang der 1990er Jahre aus dem Markt gedrückt. Doch das Rollbratenbinden, die gefundene Nische, rettete sie.

Speziell in einer Nische, dem Food-Bereich insbesondere bei Fleisch welches mit lebensmittelechter Kordeln gebunden wird, wie beispielsweise dem klassischen Rollbraten. Weil die Auftragsbücher voll sind, der Platz in den Hallen auf dem Firmengelände in der Friedrichsdorfer Landstraße aber zu knapp wird, erfolgte gestern der Spatenstich für eine neue 750 Quadratmeter große Lagerhalle, direkt anschließend an das Bestandsgebäude.

Von Peter Bayer

Eberbach. "Wir standen kurz vor dem Aus, unser Produkt war nicht mehr gefragt", sagt Nico Siebeck. Das Binden von Rollbraten hat die Eberbacher Traditionsfirma gerettet. "Mein Vater hatte die Idee, setzte auf ein neues Pferd", blickt der Geschäftsführer zurück. Heute ist die Siebeck GmbH Weltmarktführer im Bereich der Umschnürmaschinen.

Speziell in einer Nische, dem Food-Bereich insbesondere bei Fleisch welches mit lebensmittelechter Kordeln gebunden wird, wie beispielsweise dem klassischen Rollbraten. Weil die Auftragsbücher voll sind, der Platz in den Hallen auf dem Firmengelände in der Friedrichsdorfer Landstraße aber zu knapp wird, erfolgte gestern der Spatenstich für eine neue 750 Quadratmeter große Lagerhalle, direkt anschließend an das Bestandsgebäude.

Dass die Firma expandiere sei nicht so selbstverständlich, blickte Siebeck auf eine 115-jährige Geschichte in Eberbach zurück. In den 1970er/80er Jahren hatte sie mit 60 Mitarbeitern ihre beste Zeit. Pakete mit Kordeln zu verschnüren war damals Standard. Durch die Umreifung mit Plastik wurde die Firma Anfang der 1990er Jahre aus dem Markt gedrückt. Doch das Rollbratenbinden, die gefundene Nische, rettete sie.

Die „Evolution of Packaging“, also die Entwicklung der Verpackung (v.l.): Füllmaterial und damit Abfall ist nicht mehr nötig, die Baumwollkordel kann biologisch entsorgt werden. Foto: Peter Bayer

"Wir sind richtig eingestiegen, hatten kaum Wettbewerber und wurden in kurzer Zeit Weltmarktführer", sagt Siebeck. 60 Händler auf allen Kontinenten verkaufen inzwischen die Produkte der Eberbacher Firma. Denn auch im Bereich der Verpackung habe es eine "Zeitenwende" gegeben, Plastik sei "böse" geworden. Die Kordel aus 100 Prozent Baumwolle – auch recycelt – ist wieder gefragt. Alte Kunden, die man schon verloren hatte, kamen wieder zurück. "Wir sind ins Wachstum gekommen, ja, regelrecht explodiert", freut sich Nico Siebeck. Daraufhin habe er entschieden "Wir geben Vollgas". Die Zahl der Mitarbeiter hat sich von 17 auf 32 binnen eines Jahres fast verdoppelt. Nur eben nicht der Platz in den Hallen.

Im Mai 2022 hat die Firma deshalb einen Antrag auf Bau einer Lagerhalle gestellt, im November lag die Baugenehmigung vor. Die Fertigstellung ist für September/Oktober geplant. Danach ist im Bauabschnitt II eine Verdoppelung der Produktionskapazitäten geplant. "Es ist auch ein Bekenntnis zum Standort Eberbach. Wir sind hier verwurzelt und wollen am Standort wachsen", sagt Siebeck. Im Zuge der Expansion ist auch die weitere Vergrößerung der Belegschaft und somit die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen geplant.

150 bis 200 Maschinen liefert die Siebeck GmbH pro Jahr in alle Kontinente. Seit den 1970er Jahren waren es 12.000. Die hochwertigen Maschinen aus Edelstahl sind gefragt, den Kunden ist der Nachhaltigkeitsfaktor wichtig. Betrug die Lieferzeit früher vier bis sechs Wochen, liegt sie derzeit bei rund einem halben Jahr. Die Produkte aus Eberbach sind inzwischen auch bei großen Online-Händlern gefragt. Die komplette Fertigung erfolgt in Deutschland, betont Siebeck.

Nunmehr rückt mehr und mehr der Non-Food-Bereich in den Vordergrund, der durch Themen wie Nachhaltigkeit und Plastikvermeidung bei der Verpackung gezwungen ist, sich mit alternativen Verpackungsverfahren zu beschäftigen.

Diese Maschine ist bereit für den Versand nach Australien. Foto: Peter Bayer

Durch die Umschnürung mit Baumwollkordel und/oder recycelter Baumwollkordel, die beispielsweise in der Textilproduktion anfällt, kann die Siebeck GmbH die Nachhaltigkeitsziele wirkungsvoll unterstützen. Kordeln aus Baumwolle gewährleisten eine 100 Prozent plastikfreie und ökologische Alternative zu anderen Verschnür- und Verpackungsverfahren. Die Kordeln haben einen weiteren Vorteil gegenüber Plastik: Sie halten und können problemlos aufgeschnürt und wiederverwendet werden.

Info: Die Siebeck GmbH gibt es in der inzwischen fünften Generation. Sie befindet sich seit 2010 am Standort in der Friedrichsdorfer Landstraße nachdem sie bereits seit dem Jahr 1907 auf dem Areal Schafwiese am Güterbahnhof angesiedelt war. Sie beschäftigt aktuell rund 30 Mitarbeiter und zwei Auszubildende.