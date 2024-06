Osterburken. (pm) Nein, Michael Hatzius ist kein Bauchredner, und doch begeistert er mit seiner fernsehbekannten Echse alle großen Bühnen der Republik. Nun macht er auch Station in Osterburken und ist nach der Kulturkommode-Sommerpause am Sonntag, 22. September, zu Gast beim Kleinkunst- und Kulturverein in der Baulandhalle.

Tierversuche können äußerst unterhaltsam sein, vor allem wenn der preisgekrönte Puppenspieler Michael Hatzius dabei seine schrägen Figuren lebendig werden lässt. Die weltbekannte Echse ist natürlich wieder der Star des Abends. Seit dem Urknall ist das mürrisch-charmante Reptil auf unserer Erde, hat die erste Zelle noch eigenhändig geteilt und berichtet gern von ihren Erfahrungen.

Doch auch anderes Getier sucht den Weg ins Licht. Schweine, Zecken, Hühner oder gar ein Kamel? Man darf gespannt sein, denn an diesem Abend wird Michael Hatzius diverse Charaktere aus seinem Universum vorstellen. Das Publikum ist dabei Teil des "Echsperiments", schließlich ist Improvisation die große Leidenschaft von Michael Hatzius, und so wird jeder Abend einzigartig.

Der an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch ausgebildete Puppenspieler und Gewinner des Prix Pantheon und des Deutschen Kleinkunstpreises sprengt mit einer einfachen Handklapppuppe alle gewohnten Kabarettformen: Nach wenigen gemeinsamen Sekunden auf der Bühne nimmt man Hatzius gar nicht mehr wahr, so perfekt ist die Echse "animiert".

Saukomisch und mit einem guten Schuss Sarkasmus sinniert das dickbäuchige Reptil im graugrünen Lederanzug über Gott und die Welt, zieht herrlich lakonisch über menschliche Arten und Unarten her und schont dabei nichts und niemanden.

Beginn der Veranstaltung ist bereits um 19 Uhr. Eintrittskarten gibt es ab sofort im verbilligten Vorverkauf über das Bestellformular auf der Kulturkommode-Homepage.

Info: Alle wichtigen Hinweise sind unter www.kulturkommode.de zu finden.