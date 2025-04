Buchen. (rüb) "Da ist für jeden Geschmack etwas dabei – garantiert!" Teresa Rösch vom Stadtmarketing stellte das Programm des Kneipenmusikfestivals "BCHQuerbeat" vor und geriet dabei ins Schwärmen. Auch die zweite Auflage der Veranstaltung (früher "Jazz-Night") im Rahmen des Goldenen Mai verspricht viel Abwechslung. Am Samstag, 3. Mai, lädt die Buchener Gastronomie ab 20 Uhr mit sechs Bands zu einer musikalischen Weltreise ein, ergänzt um kulinarische Leckereien aus den jeweiligen Ländern.

Von traditionellen Bouzouki-Klängen und Volksmusik über orientalische Melodien bis hin zu emotionalen Canzoni verspricht "BCHQuerbeat" einen bunten Mix der Weltmusik. Die Musiker bringen die Rhythmen und Klänge der Welt in die Gastronomie Buchens. Der Abend ist ein Gemeinschaftswerk des Fachdiensts Touristik und des Stadtmarketings in Kooperation mit der Buchener Gastronomie.

"Eine Stadt, eine Nacht, sechs Länder und sechs Live-Bands", so lässt sich die Veranstaltung beschreiben. Neben den Musikrichtungen garantieren die Wirte der sechs Gastwirtschaften, dass alle Gäste das Live-Musikerlebnis so richtig genießen können. Neu dabei ist das Eiscafé "Riviera", dafür sind das Bistro "Waldeck" und die "Schüttelbar", die schließen musste, nicht mehr dabei.

Im Gasthaus "Appennino" spielt Alex Pezzei – der neue volkstümliche Stern aus Südtirol. Alex besingt die ganz großen Gefühle und nimmt seine Zuhörer mit auf eine musikalische Reise voller Euphorie, Lebenslust, Leidenschaft – und manchmal auch Melancholie.

Die Musiker der Band "Black Hearts" im "Reichsadler" bringen den Rock ’n’ Roll mit Gefühlen wie Aufbruch, Rebellion und Ekstase auf die Bühne. Fernab steifer Kostümkapellen blasen die fünf jungen Rock ’n’ Roller den Staub aus jeder alten Plattensammlung. Neben Klassikern dieser Ära werden auch aktuellere Songs performt: keine Imitation alter Zeiten, sondern Spaß an der Musik.

Ein musikalisches Erlebnis der Extraklasse erwartet die Besucher mit "Crema Latina" im "Brunnencafé". Das mitreißende Duo vereint Latin-Hits, aber auch den traditionellen Son Cubano sowie Salsa, Merengue und Bachata zu einem unvergesslichen Live-Erlebnis.

Im "Prinz Carl" ist mit der "Doulav Greek Live Band" ebenfalls beste Stimmung gesichert. Authentische griechische Musik – von Sirtaki über authentische griechische Klänge bis zu modernen Hits bringt die Band das unverwechselbare Flair Griechenlands auf die Bühne.

Die italienische Party steigt im Eiscafé "Riviera" mit "Il Duo Italiano". Die beiden Musiker entführen die Besucher mit einer Mischung aus traditionellen italienischen Melodien, modernen Hits und Tarantella-Rhythmen.

Im Gasthaus "Zum Schwanen" spielt "Grup Fantazi" – diese außergewöhnliche Band bringt die Emotionen und Rhythmen der Türkei auf die Bühne. Von gefühlvollen Balladen bis zu mitreißenden Tanzrhythmen.

Info: Der Eintritt beträgt am Abend 9 Euro, dafür gibt es freien Eintritt in allen beteiligten Kneipen. Karten sind im Vorverkauf in der Tourist-Information für 7 Euro erhältlich. Der Vorverkauf startet am 22. April.