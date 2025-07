Zwingenberg. (pol/rl) Gleich zwei Schutzengel hatte ein betagter Autofahrer bei einem Unfall auf der Bundesstraße B37 am Dienstagnachmittag. Das teilte die Polizei mit.

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, fuhr der 89-jährige Smart-Fahrer kurz nach 13 Uhr von Eberbach in Richtung Zwingenberg. Kurz nach dem Ortsausgang von Lindach kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen Baum in der Böschung. Das Glück dabei: Wäre der Baum nicht gewesen, wäre der Smart in den Neckar gerollt.

Der 89-Jährige konnte den Wagen leicht verletzt verlassen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Derzeit ist der Smart in der Böschung gesichert und ein Abrutschen in den Neckar somit nicht mehr möglich. Im Laufe des Nachmittags soll ein größeres Bergungsfahrzeug eintreffen, um den Smart zu bergen.

Für die anstehenden Bergungsarbeiten soll die Bundesstraße B37 dann vorübergehend voll gesperrt werden.

Ort des Geschehens

Update: Dienstag, 15. Juli 2025, 15.15 Uhr