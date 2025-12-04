Donnerstag, 04. Dezember 2025

Altheim/Götzingen

K3904 ab Donnerstag voll gesperrt

Vorgezogener Baustart: Die Straße bei Altheim wird erneuert. Die Sperrung dauert bis 10. Dezember.

04.12.2025 UPDATE: 04.12.2025 04:00 Uhr 28 Sekunden
Fahrbahnschäden wie Risse, Ausbrüche und Setzungen sollen ab heute auf der K3904 bei Altheim behoben werden. Foto: Landratsamt

Altheim. (lra) Der Neckar-Odenwald-Kreis saniert auf der Kreisstraße K3904, die Götzingen und Altheim verbindet, im Bereich der Einmündung in die Landesstraße L518 bei Altheim den Fahrbahnbelag und erneuert in diesem Zug im Kreuzungsbereich auf einer Länge von rund 75 Metern die komplette Asphaltdeckschicht.

Dafür wird der Abschnitt ab Donnerstag bis voraussichtlich Mittwoch, 10. Dezember, voll gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Laut dem Landratsamt sind die Arbeiten notwendig, weil Alterung und Verkehrsbelastung zu erheblichen Fahrbahnschäden wie Rissen, Ausbrüchen und Setzungen geführt haben.

Aufgrund der Schwere der Schäden will die Behörde die Arbeiten noch kurzfristig vor dem Winter mit Minustemperaturen umsetzen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Bauleitung liegt beim Fachdienst Straßen des Landratsamts, Auftragnehmer ist die Firma HLT Baugesellschaft aus Neckargerach.

