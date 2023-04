Altheim. (Bold) Nachdem die Renovierungsarbeiten abgeschlossen waren, ist seit dem 1. März das Clubheim des VfB Altheim unter neuer Führung wieder geöffnet. Davor hatte es zwei Monate lang keinen Pächter. Der VfB hatte die Küche und die Gaststätte so modernisiert, dass diese für die beiden neuen Gastwirte Hermina Tunea und Armin Sipan gut vorbereitet sind und sie direkt starten können. Dazu gehört beispielsweise der Umstieg von Strom auf Gas in der Küche. Laut Johannes Hemberger, dem Vorsitzenden des VfB Altheim, habe man damit einen guten Weg für eine lange Zusammenarbeit mit den beiden eingeschlagen.

Vor kurzer Zeit sind die Pächter mit ihrer Tochter von Kreuzwertheim nach Altheim gezogen. Als gelernter Koch ist Armin Sipan mit seiner 25-jährigen Gastronomie-Erfahrung, in der er unter anderem in England gearbeitet hat, für die Küchenarbeiten zuständig, und die aus Syrien stammende Hermina Tunea steht hinter der Theke und übernimmt den Service. Ab und an werden zudem Aushilfskräfte eingesetzt. Zuvor hatte der Wirt bereits andere Lokale gepachtet, war coronabedingt allerdings zuletzt in einem Restaurant angestellt.

Die Räumlichkeiten sind täglich von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Neben der Vielzahl an Getränken soll den Gästen eine Mischung aus gut bürgerlichen deutschen, italienischen und orientalischen Speisen geboten werden. Zurzeit beschränkt sich das Angebot, welches nach und nach ausgebaut werden soll, noch auf gut bürgerliche Gerichte und Pizzen. Dass sie ihren Job gut machen, steht außer Frage, denn die Pizzen werden von den Altheimern bereits gelobt.

Der großräumige Gastraum bietet eine gute Möglichkeit, sämtliche Feierlichkeiten, wie Geburtstage oder Vereinsversammlungen, durchzuführen, was bereits in den letzten Wochen ebenfalls gerne angenommen wurde. Auf der Terrasse kann man mit direktem Blick aufs Fußballfeld die Biergartenatmosphäre genießen, was von den Zuschauern bei Heimspielen gut und gerne ausgiebig genutzt wird.

Die Altheimer Bevölkerung ist froh darüber, neben den beiden Dönerläden und der Möglichkeit am Wochenende in der "Krone" Essen zu bestellen, wieder eine täglich geöffnete Gaststätte mit einer wachsenden Gerichteauswahl zu bekommen.

Auch Ortsvorsteher Hubert Mühling freut sich über die Wiedereröffnung. "Die Gaststätte ist sehr wichtig für die Altheimer Bevölkerung, und die Einwohner sind glücklich darüber, dass sie wieder eröffnet wurde." Die Wirtsleute seien sehr freundlich und lernwillig und die Gaststätte werde am Abend schon gut angenommen. Damit die zukünftigen Gäste auch immer den Weg zum Lokal finden, werden noch Schilder für die Ortsdurchfahrt angebracht. "Alles in allem ist also alles im grünen Bereich und die Gäste sind zufrieden", freut sich Ortsvorsteher Hubert Mühling abschließend.