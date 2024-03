Bauland. (dore) Hat ein Wolf in den vergangenen Tagen ein Schaf bei Adelsheim gerissen? Der Verdacht liegt zumindest nahe, denn nach der jüngst bestätigten Wolfssichtung im Bauland (siehe unten) hat die RNZ nun erfahren, dass bei der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt am Montag ein Schaf mit Verdacht auf Riss durch einen Wolf aus dem Bereich Adelsheim gemeldet wurde.

"Wir können bestätigen, dass ein gerissenes, nicht identifizierbares, also frei laufendes Kamerunschaf von Spaziergängern im Bereich Adelsheim gefunden wurde", erklärte Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamts, am Donnerstag auf Nachfrage der RNZ. Der Tierkörper werde derzeit durch das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt in Karlsruhe untersucht. Entsprechend sei derzeit noch keine abschließende Aussage möglich, ob es sich um einen Wolfsriss handelt.

Egenberger bestätigte zudem, worüber die RNZ in den vergangenen Tagen berichtet hatte: "Experten des Wildtierinstituts der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg haben auf Basis von Bildbelegen eine Wolfssichtung im Bereich Seckach, Adelsheim und Ravenstein inzwischen bestätigt. Somit liegt ein zweifelloser C1-Nachweis vor."

Am Donnerstag erfuhr die RNZ außerdem von Video, das derzeit in den sozialen Medien und über den Messenger-Dienst Whatsapp verbreitet wird und einen Wolf zeigt, der entlang einer Hofeinfahrt durch ein Wohngebiet streift. Gerüchte, wonach das Video im Neckar-Odenwald-Kreis aufgenommen wurde, dementierte Egenberger jedoch: "Das von Ihnen angesprochene Video stammt nach unseren Erkenntnissen nicht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis oder der Region. Wir gehen davon aus, dass es ein bestehendes Video aus Niedersachsen ist, das nun im Zusammenhang mit den Sichtungen lokal in Umlauf gebracht wurde. Dies schätzt auch die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt so ein."

Update: Donnerstag, 14. März 2024, 18.25 Uhr

Marc Zollmann-Schnautz hat am Sonntag um 10.24 Uhr das Tier, bei dem es sich augenscheinlich um einen Wolf handelt, in der Nähe des Sportplatzes in Großeicholzheim fotografiert. Foto: Marc Zollmann-Schnautz

Wolf wurde nachgewiesen

Bauland/Ingelfingen. (pm) Vermutlich derselbe Wolf, der Anfang der Woche im Bauland gesichtet wurde (siehe unten), wurde am vergangenen Montag auf der Gemeindefläche von Ingelfingen im Hohenlohekreis beobachtet.

Das entstandene Bildmaterial wurde von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg ausgewertet und als gesicherter Wolfsnachweis (C1-Nachweis) beurteilt. Dasselbe gilt für ein Fotofallenbild, das am selben Tag in Ingelfingen entstanden ist.

Wohl dasselbe Tier wurde am Montag im Neckar-Odenwald-Kreis in der Gemeinde Ravenstein gesichtet. Am Tag zuvor gab es eine Sichtung in der Gemeinde Seckach. In beiden Fällen lässt das Bildmaterial laut den Fachleuten der FVA eine Beurteilung als C1-Nachweis zu. Momentan ist von einem durchziehenden Wolf auszugehen. Seine Herkunft ist nicht bekannt.

Die Gemeinden Seckach und Ravenstein liegen im Fördergebiet Wolfsprävention Odenwald. Die Gemeinde Ingelfingen liegt außerhalb des Fördergebiets. Beobachtungen mit Verdacht auf Wolf sollten umgehend der FVA in Freiburg per E-Mail gemeldet werden: info@wildtiermonitoring.de.

Die FVA ist für das Monitoring zuständig. Auf ihrer Homepage finden sich ausführliche Informationen zum Thema Wolf, auch FAQs zu möglichen Begegnungen von Mensch und Wolf (www.fva-bw.de/wolf, www.fva-bw.de/faq-mensch-wolf).

Update: Mittwoch, 13. März 2024, 18 Uhr

Wolf ist wohl im Bauland unterwegs

Adelsheim/Ravenstein/Seckach. (ahn/pm) Längere Zeit war es ruhig um den Wolf – nun wurde er wieder gesichtet, und zwar im Bauland: Der Jagdbehörde des Neckar-Odenwald-Kreises wurden am Sonntag und Montag mehrere Fotos zugeschickt, die auf die Anwesenheit eines Wolfs hindeuten.

So gab es am Sonntag Sichtungen in Großeicholzheim und am Montag bei Adelsheim und schließlich bei Ravenstein. Am Sonntag gelang Marc Zollmann-Schnautz ein Schnappschuss des Tieres aus relativ geringer Entfernung.

"Es war genau 10.24 Uhr", erklärt er im Gespräch mit der RNZ. Zollmann-Schnautz wohnt eigentlich in Waldbrunn und war am Sonntagvormittag zufällig in Großeicholzheim. In der Nähe des Sportplatzes sah er, "wie der Wolf gemütlich aus dem Wald herauskam und in Richtung Hagenmühle lief". Er zögerte nicht lang und hielt das Tier auf einem Foto fest.

Ob es sich bei dem Exemplar wirklich um einen Wolf handelt, muss noch endgültig geklärt werden. Allerdings meint Tobias Kuhlmann, der Wildtierbeauftragte des Neckar-Odenwald-Kreises, auf Anfrage der RNZ: "Uns liegt das Foto und die näheren Umstände der verschiedenen Aufnahmen vor, hierbei handelt es sich augenscheinlich um einen Wolf."

Wie in solchen Fällen üblich hat der Wildtierbeauftragte Kontakt mit den Einsendern der Fotos aufgenommen, die Personen befragt und die Bilder und Daten dann zur Prüfung beim Wildtierinstitut der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg eingereicht.

Ebenso versucht Kuhlmann, an genetisches Material zu gelangen, um neue Erkenntnisse zu bekommen. Auch wenn es sich augenscheinlich tatsächlich um einen Wolf handelt, muss die Einschätzung aus Freiburg noch abgewartet werden. Das gilt auch für die Frage, ob es sich bei den verschiedenen Sichtungen im Bauland um dasselbe Tier handelt.

Momentan können auch keine Aussagen zur Herkunft des Tieres getroffen werden und darüber, ob das Tier nur durch den Kreis zieht oder sich dauerhaft hier aufhalten wird. Risse sind dem Landratsamt aktuell nicht bekannt geworden.

Der Neckar-Odenwald-Kreis gehört zu Förderkulisse Wolfsprävention. Nutztierbesitzer können sich deshalb zu Herdenschutzmaßnahmen beraten lassen und bekommen diese auch gefördert.

Info: Fragen hierzu beantwortet Tobias Kuhlmann per E-Mail an tobias.kuhlmann@neckar-odenwald-kreis.de.