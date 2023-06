Das Organisationsteam habe auch versucht, keine großen Lücken zwischen den Marktständen zu lassen. Ein Lob hat Blum auch für das ehrenamtliche Engagement übrig: "19 Vereine beteiligen sich." Der Samstag steht im Zeichen des Kreisschützenfests und des großen Jubiläums der Schützengesellschaft. Am großen Fest- und Schützenumzug werden an diesem Tag "17, 18 Schützenvereine" teilnehmen, dazu drei Musikkapellen und die Adelsheimer Vereine. "Dieses Mal sind 200 Leute mehr als sonst dabei. Es lohnt sich, zuzuschauen", meint Blum.

Über 30 Marktbeschicker und Fahrgeschäfte werden in der Adelsheimer Innenstadt am Start sein. Für die Kinder gebe es eine große Hüpfburg und zwei Karussells und für Jugendliche u. a. ein großes Fahrgeschäft. "Das ist ein Novum für Adelsheim", hebt Blum hervor. Zum Vergleich: In der Vergangenheit habe es nur einen kleinen Vergnügungspark mit Kinderkarussell, Schießbude und Süßwarenstand gegeben. "Ich denke, wenn man jedes Jahr weniger macht, stirbt etwas irgendwann aus", sagt Blum. Es sei wichtig, dass das Volksfest bestehe, und deshalb habe man dieses große Programm in diesem Jahr auf die Beine gestellt.

Dann habe sich mit dem Schützenverein ein Verein gefunden, der sich im Rahmen seines 200-jährigen Bestehens in die Planungen miteingeklinkt habe. "Die Schützen sind sehr engagiert bei der Sache", lobt Blum. Und so sei in diesem Jahr eine Symbiose entstanden: "Wir machen ein Volks- und Schützenfest in einem." Mit Frank Helm, bekannt als Marktmeister des Buchener Schützenmarkts, konnte zudem ein Volksfest-erfahrener Mann für das Organisationsteam gewonnen werden, der es durch seine Kontakte ermöglicht habe, mehr Schausteller zu gewinnen. In vielen Sitzungen habe das Orgateam ein großes Programm auf die Beine gestellt, so Blum. "So richtig eingestiegen sind wir im November. Es war ein straffer Zeitplan."

Adelsheim. (dore) "Dieses Jahr sind wir ,all in‘ gegangen", sagt Thorsten Blum vom 13-köpfigen Organisationsteam des Adelsheimer Volks- und Schützenfests, das von Freitag, 30. Juni, bis Montag, 3. Juli, stattfindet. Die Besucher erwarte ein Programm, das es in dieser Größe und Vielfalt seit vielen Jahren nicht mehr in dem Baulandstädtchen gegeben habe. Eine tolle Nachricht, insbesondere vor dem Hintergrund, dass "im Gespräch war, ob man das Volksfest ganz sterben lässt, oder ob es kürzer oder künftig nur noch alle drei Jahre statt jedes Jahr stattfindet", wie Blum erklärt.

Insgesamt drei Musikkapellen werden beim großen Fest- und Schützenumzug im Rahmen des diesjährigen Adelsheimer Volks- und Schützenfests am Start sein. Unser Bild stammt vom Volksfest aus dem vergangenen Jahr. Archivfoto: Kevin Retlich

Der Sonntag solle dann vor allem im Zeichen der Familien stehen: "Wir haben uns ein paar Dinge überlegt. Die Fahrgeschäfte sollen am Sonntag auf jeden Fall günstiger sein, und auch das Essen könnte preiswerter sein." Zudem ist verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr – die Adelsheimer Fachgeschäfte haben geöffnet. Am Samstag und Sonntag findet zudem ein Flohmarkt statt. Das Schützenfest werde dann am Sonntagabend mit dem Zapfenstreich der Schützen beendet, so Blum.

Für das leibliche Wohl ist an allen Tagen gesorgt. Bewirtung gibt es am Marktplatz und Jugendhausplatz, ausgesuchte Weine sowie Seelen findet man beim Tennisclub im Rathausinnenhof, eine Cocktailbar unter den Carports, und auch ein erfrischender Eiscafé sowie Obstsalat sind auf dem Volksfest erhältlich.

"Nächstes Jahr feiern wir das Jubiläum 75 Jahre Volksfest. Dafür legen wir die Messlatte in diesem Jahr schon hoch", meint Thorsten Blum zusammenfassend.

Freitag, 30. Juni

> 18 Uhr: Start des Festbetriebs am Ju- gendhausplatz

> 18.30 Uhr: Festakt der Schützenge- sellschaft Adelsheim anlässlich des 200-jährigen Bestehens in der Eckenberghalle

> 21.30 Uhr: DJ Duo "Amax" am Ju-gendhausplatz

Samstag, 1. Juli

> 14 Uhr: Großer Fest- und Schützen-umzug. Anschließend Festeröffnung mit Einzug der Schützenvereine und Bieranstich mit Bürgermeister Wolfram Bernhardt und der Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim auf dem Marktplatz

> 15 Uhr: Alleinunterhalter Peter Morbitzer am Jugendhausplatz, Kinderschminken der Kindergärten am Jugendhausplatz, Kaffee und Kuchen im Kulturzentrum

> 15 bis 20 Uhr: Jubiläumsausstellung "200 Jahre Schützengesellschaft Adelsheim" im Sitzungssaal des Rathauses

> Bis 17 Uhr: Unterhaltung durch die Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim am Marktplatz

> 18 Uhr: Bernd "Luggi" Leitner am Rathausplatz

> 20 Uhr: Musikverein Schlierstadt am Marktplatz

> 21 Uhr: "Dirty Dirk and the Done Dirt Cheaps" am Jugendhausplatz

Sonntag, 2. Juli

> 10 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst am Marktplatz

> 11 Uhr: Start des Fest- und Marktbetriebs

> 13 Uhr: Unterhaltung durch die Jugendkapelle Adelsheim am Marktplatz, Kaffee und Kuchen im Kulturzentrum

> 13 bis 18 Uhr: verkaufsoffener Sonntag der Adelsheimer Fachgeschäfte, Jubiläumsausstellung "200 Jahre Schützengesellschaft Adelsheim" im Sitzungssaal des Rathauses

> 14 Uhr: Kinderschminken am Jugendhausplatz

> 14.30 Uhr: Chor der Martin-von-Adelsheim-Schule am Marktplatz

> 15.30 Uhr: Kinder- und Jugendtanzgruppen der "Gäässwärmerzunft Alleze 1927" am Marktplatz

> 16 Uhr: "Knurps Puppentheater" am Jugendhausplatz

> 17 Uhr: Schmuckmodenschau mit Victoria Schmuck durch Maren Lechleiter am Marktplatz

> 17.30 Uhr: "Mark ‘n‘ Simon" am Jugendhausplatz

> 18 Uhr: Bernhardt Schieß am Rathausplatz

> 18.30 Uhr: "Me and my Brother" am Marktplatz

> 22.30 Uhr: Zapfenstreich der Schützengesellschaft unter Mitwirkung der Feuerwehr und der Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim im Schlosshof des Unterschlosses

Montag, 3. Juli

> 11.30 Uhr: Start des Fest- und Marktbetriebs

> 16 bis 18 Uhr: Jubiläumsausstellung "200 Jahre Schützengesellschaft Adelsheim" im Sitzungssaal des Rathauses

> 19 Uhr: Preisverleihung des Preisschießens der Schützengesellschaft Adelsheim am Marktplatz