Adelsheim. (RNZ) "In der vergangenen Sitzung hatten wir gesagt, dass wir in der Lachenstraße nur einen kleinen Teil, etwa 25 Meter, der Wasserleitung erneuern wollen", sagte Bürgermeister Wolfram Bernhardt am Montagabend in der Gemeinderatssitzung. "Wir waren der Meinung, dass es sinnvoll wäre, das bei der jetzigen Baumaßnahme in der Oberen Austraße mit dranzuhängen, wenn die Kreuzung ohnehin gesperrt wird." Das habe allerdings zur Folge, dass die Sperrung länger als geplant dauern wird – nämlich ab Montag, 5. August, fünf Wochen lang.

