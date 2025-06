Von Joachim Casel

Adelsheim-Wemmershof. (joc) In reizvoller Lage im oberen Brünnbachtal oberhalb von Adelsheim liegt der kleine Weiler Wemmershof, eingebettet in eine geschützte Muldenlage. Auf der 186 Hektar großen Fläche des Weilers leben heute 41 Menschen. In Hochzeiten waren es knapp doppelt so viele. Vor genau 100 Jahren wurde der Weiler – auf Wunsch der Bewohner –