Adelsheim. (pm) An alte Adelsheimer Jugendhaustraditionen will der "Löwenkeller" mit dem "Mairock" am Samstag, 3. Mai, ab 19 Uhr anknüpfen. Viele erinnern sich noch an die Zeltfestivals. Der "Mairock" will ein wenig daran anknüpfen, und mit den Eigenkompositionen der "Suitable Bastards" wird es zur Sache gehen.

Die drei Musiker, die sich mit ihrem "Highway Rock’n’Roll" seit ihrer Gründung 2023 schnell als explosive Liveband etabliert haben, bringen frischen Wind in die Rockszene. Ihre Einflüsse aus dem Hard Rock der 70er Jahre sind unüberhörbar, doch die "Suitable Bastards" machen den Sound von damals zu ihrem eigenen.

Die anschließende Rocknacht mit DJ "Strong" verspricht eine große Party zu werden. Natürlich wird auch er das Motto des "Highway Rock’n’Roll" der "Bastards" aufgreifen und mit Sicherheit "Roll on Down the Highway" von "Bachman-Turner Overdrive", "Highway Star" von "Deep Purple" oder die Hymne der Altrocker "Born to Be Wild" durch die Boxen dröhnen lassen.

Beginnen werden die "Traumspinner!" – zwei Jungs aus Heidelberg mit Wurzeln in Kleicheicholzheim, die ihre Spuren, genauso wie die "Bastards" oder DJ "Strong" schon im "Löwenkeller" hinterlassen haben. Mit markanter Stimme, verwurzelt im Blues und Cajon betreten sie als Einheizer die Bühne.