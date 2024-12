Von Philipp Weber

Bremen. Es mag an der Entfernung zwischen Heidelberg und Bremen liegen; aber so richtig warm wurde man mit dem Bremer Tatort und seinen Ermittlerinnen Liv Moormann und Linda Selb bisher nie.

Anders als der verschrobenen Kriminalexpertin Selb fehlte den Bremer Folgen irgendwie der Esprit. Doch in der Weihnachtsfolge platzt der Knoten – und das, ohne dass der Film "Stille Nacht" das Rad neu erfindet.

Was ist passiert? Heiligabend. Ein altes Landhaus in der Nähe der Hansestadt. Oben läuft der Evergreen "Last Christmas" in Endlosschleife. Unten löst sich ein Schuss aus einem Revolver. Hausherr Hendrik Wilkens liegt tot in seinem Arbeitszimmer. Das Fenster ist aufgebrochen, der Safe geöffnet. Als die Polizei am nächsten Tag anrückt, ist die ganze Familie noch da.

Worum geht es wirklich? Im Grunde um das Spannungsfeld zwischen zwei gegensätzlichen Polen: Der Tote war Kapitän zur See. Weihnachten verbringt er im eigenen Anwesen mit Ehemann, Kindern und Enkeln. Beim ersten Besuch der Kriminalistinnen wirkt das Familienglück so perfekt "wie in einer Margarinewerbung".

In der Stadt sind die Matrosen in der Seemannsmission gestrandet. Unterbezahlt und ständig auf Reisen, begehen das Fest der Liebe fernab der Heimat. Bis auf einen Philippinen: Den hat Familie Wilkens – einer alten Tradition folgend – zu sich nach Hause eingeladen.

Wie schlagen sich die Ermittler? Wer über Weihnachten Dienst schiebt, den oder die zieht es nicht heim zu Familie und Freunden. Das ist aber auch die einzige Gemeinsamkeit, die Moormann und Selb teilen. Selb, das schroffe Genie, begegnet den Angehörigen des Opfers mit so wenig Empathie, dass Moormann verzweifelt.

Der ganz große Krach bleibt indes aus. Letztlich spielt jede ihre Stärke aus: Die eine recherchiert und feiert bei den Seeleuten, die andere kümmert sich um die Familie des Opfers und deren Abgründe.

Was ist die Stärke dieser Folge? Ob mit Superkamera bei der Spurensicherung oder ohne: Ein guter Krimi spielt gekonnt mit dem "Who done it?", der Frage nach dem Täter. Das gelingt diesem Tatort vorzüglich. Hauptverdächtige und Mordszenarien wechseln in der passenden Geschwindigkeit. Das Publikum erfährt mehr und mehr über die Tragödien von Opfer und Verdächtigen – und kurz vor der Lösung des Falls gibt es noch eine überraschende Finte.

Die Charaktere weisen so viel Tiefgang auf, dass die Freude am Zuschauen nicht auf Grund läuft. Und auch auf die für den Tatort typische Milieustudie muss kein Fan verzichten: Man bekommt zumindest eine Ahnung vom knallharten Frachtgeschäft, das jede Seemannsromantik Lügen straft.

Was sind die Schwächen? Prinzipiell ist es ja nicht falsch, wenn Tatort-Kommissare an menschlichem Profil gewinnen. Aber angesichts der mehr als ordentlichen Qualität dieser Folge hätte man sich die Fortschreibung von Moormanns problematischer Familiengeschichte an dieser Stelle sparen können.

Und sonst? Im Bremer Szeneviertel kommt es zu einer Verfolgungsjagd. Ein "Weihnachtsengel" weist der Polizeibeamtin den Weg. Klasse!

Was kann man von diesem Tatort fürs Leben lernen? Wer lügt, braucht einen Plan.

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Wenn Ermittlerin Linda Selb (Luise Wolfram) als weiblicher "Freak" in der Tatort-Familie plötzlich mit hauchzarter Stimme "All I Want for Christmas Is You" trällert, ist schon das ein "Ja!" wert.