Von Michael Abschlag

Frankfurt. Bei manchen Fragen wissen Krimifans sofort, dass sie nichts Gutes verheißen. "Du steigst also aus?", gehört dazu – vor allem, wenn es in leicht bedrohlichem Unterton gesagt wird. Für Polizist Simon Laby (Sebastian Klein) ist es wohl das Letzte, was er hört in seiner Nachtschicht. Als sie Stunden später endet und der Wecker seiner Digitaluhr piepst, liegt er tot auf einem Acker, umringt von einer Gruppe ratloser Polizisten.

Was ist passiert? Kommissar Paul Brix (Wolfgang Koch) irrt durch die nächtliche Wetterau: Ein zwielichtiger Zeuge namens Anton Schilling (Niels Bormann) hat der Polizei vom Mord an Laby berichtet, kann sich an den genauen Tatort aber nicht mehr erinnern. Nun fahren Brix und Kollegen auf unbeleuchteten Straßen durch die Gegend, navigiert vom nicht gerade zuverlässigen Schilling.

Statt auf den Toten stoßen sie zunächst auf dessen Waldhütte, vollgestopft mit Essen, Waffen und Nazi-Devotionalien. Schnell wird klar, dass es bei dem Fall um mehr geht als zunächst gedacht. Und ausgerechnet ein alter Freund und Kollege von Brix ist offenbar darin verwickelt…

Worum geht es wirklich? Um Rechtsextremismus bei der Polizei. Der Zuschauer fühlt sich unwillkürlich an "NSU 2.0"-Drohschreiben und rechtsextreme Gruppenchats bei Polizeibehörden erinnert – im Film wird sogar explizit darauf Bezug genommen. So steht hinter diesem Krimi auch die Frage, wie verbreitet verfassungsfeindliches Gedankengut bei jenen ist, die eigentlich für Recht und Ordnung sorgen sollen.

Wie schlagen sich die Ermittler? Recht unterschiedlich. Brix, auf den der Krimi unverkennbar zugeschnitten ist, läuft zu Hochform auf, vor allem in der Begegnung mit seinem einstigen Freund und jetzigem Hauptverdächtigen Radomski (Godehard Giese). Seine Kollegin Anna Janneke (Margarita Broich) verkommt daneben leider zur Nebenfigur – sie taucht erst nach der Hälfte des Films auf und darf nur ein paar Sätze beisteuern. Schade, Broichs großes Schauspieltalent bleibt so ungenutzt.

Was ist die Stärke dieser Folge? Die gesamte Handlung des Films spielt in einer einzigen Nacht, zumeist auf stockdunklen Äckern und Feldwegen – das verleiht dem Krimi eine einzigartige Intensität und atmosphärische Dichte. Einsame Scheinwerfer in stockdunkler Nacht, rötlich wabernder Nebel, karge Dialoge, düster dräuende Synthesizer wie aus einem Weltraumfilm: All das erzeugt eine ganz eigene Atmosphäre. Nie hat man die hessische Provinz so gesehen wie in diesem Krimi, der eigentlich eher eine Mischung ist aus Western und Film Noir.

Was sind die Schwächen? Neben Jannekes weitgehender Abwesenheit die Beziehung Brix-Radomski. Deren einstige Jugendfreundschaft bleibt mehr behauptet als dargestellt, Brix‘ Enttäuschung ist so für den Zuschauer kaum nachfühlbar. Vermutlich soll sie ein persönliches Element einbringen, das es für die Spannung aber gar nicht bräuchte.

Und sonst? Der Sound wurde von der amerikanischen Band Dallas Acid eigens für den Film komponiert, die Dreharbeiten fanden zumeist nachts statt. Die Schauspieler mussten sich am Ende laut Regisseur Bastian Günther erst wieder an die Helligkeit gewöhnen – dem Zuschauer geht es in den Schlussszenen ähnlich.

Was kann man von diesem Tatort fürs Leben lernen? Man sollte sich nicht zu Nazis ins Auto setzen.

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Auf jeden Fall!