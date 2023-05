Eröffnet wird der "Frühling" traditionell am Freitag um 18.30 Uhr mit dem Frühlingsliedersingen am Alten Markt, unterstützt von der katholischen Pfarrkapelle. Der Fassbieranstich durch den Bürgermeister erfolgt um 19.30 Uhr am Neuen Markt.

Der "Eberbacher Frühling" ist aus der Tradition der 750-Jahr-Feier Eberbachs entstanden, mit der Idee die Vereinsfeste zu bündeln. So sind auch in diesem Jahr wieder zehn Vereine dabei. Für die Pfadfinder vom Stamm der Goten, die diesmal verhindert sind, feiert der Club Eulenspiegel Premiere.

Ein besonderer Programmpunkt steht in diesem Jahr am Samstag an, der die Mountainbiker freuen dürfte. Gegen 14 Uhr wird Bürgermeister Peter Reichert das neue Rad-Wegenetz im Wald rund um Eberbach auf der Bühne am Neuen Markt offiziell zur Befahrung freigeben. "Mit zwölf Trails sind wir in Baden-Württemberg ganz vorne dabei", sagt Soldner. Die Strecken werden bis zur Freigabe provisorisch mit Rettungspunkten beschildert.

Es ist "ein Altstadtfest, das seinesgleichen in der weiten Umgebung sucht", verspricht Tobias Soldner, Leiter des Ressorts KTS. Zusammen mit Bernhard Walter hat er das Programm für das dreitägige Eberbacher Frühlingsfest auf die Beine gestellt. Was, wie er sagt, immer wieder eine Herausforderung ist. Denn der Eberbacher Frühling, wie er offiziell heißt, ist weit mehr als drei Tage Essen und Trinken. Livemusik auf fünf Bühnen, Mitmachaktionen, der große Kinderflohmarkt oder der Show-Nachmittag auf dem Neuen Markt sind inzwischen fester Bestandteil der Veranstaltung, die bei gutem Wetter wieder Tausende Besucher nach Eberbach locken wird.

Von Peter Bayer

Eberbach. "Zum 42. Mal verwandelt sich unsere schöne Stauferstadt vom 19. bis 21. Mai wieder zu einer großen Bühne für Livemusik, einer kulinarischen Festmeile und einem Ort der Begegnung", freut sich Bürgermeister Peter Reichert auf den Eberbacher Frühling.

"Nach drei Jahren Arbeit scharren die Mountainbiker schon mit den Hufen", ist Reichert überzeugt. Die offizielle Eröffnung ist für August geplant, schließlich müssen noch an knapp 150 Positionen Schilder aufgestellt werden.

Am Samstag bieten die "Nachwuchs-Unternehmer" ab 13.30 Uhr auf dem Kinder-Flohmarkt all das an, was im Kinderzimmer nicht mehr gebraucht wird. Zwischen 13 und 17 Uhr ist Ballonkünstlerin Kunigunde auf dem Thononplatz unterwegs. Zwischen 15 und 18 Uhr heißt es "Klick-Klack", können Klein und Groß die Faszination alter und neuer Kinderspiele im Ephrata-Hof erleben.

Erstmals findet auf dem Leopoldsplatz von 13.30 bis 17 Uhr der Gaudikindernachmittag statt. Vier Vereine – Skiclub Grummer Stegge, Handballgesellschaft, Sport Club und Adlerfreunde – haben eine Station mit vereinsbezogenen Wettbewerbsspielen. Nach zweimaligem Durchlaufen aller Stationen gibt es ein kleines Geschenk.

Der Sonntag beginnt mit dem Frühschoppen um 11 Uhr, musikalisch untermalt von Blasmusik und Dixieland. Beim verkaufsoffenen Sonntag präsentieren die Eberbacher Geschäfte von 12.30 bis 17.30 Uhr Spezialitäten und Sonderangebote aus ihren Sortimenten. Natürlich sind auch wieder Kunigunde und "Klick-Klack" im Einsatz. Südamerikanische Lebensfreude wollen die rund 20 Trommler der "Sambandidos"bei ihrem Zug durch die Innenstadt in die Stauferstadt bringen.

Auch das Bullriding ist wieder dabei. Wer schafft es am längsten auf dem Bullen zu bleiben? Foto: StVE

Auf dem Leopoldsplatz kann Jede und Jeder sein Glück beim Bullriding versuchen, während auf dem Neuen Markt die Fußballer der SG Rockenau und die Narren der KG Kuckuck ab 15 Uhr einen Show-Nachmittag gestalten. Ab 17 Uhr gibt es die "Frischlingsparty", die Kinderdisco mit fetziger Musik.

Im gesamten Stadtgebiet präsentieren sich verschiedene Vereine, Firmen und Gruppierungen, vermitteln einen Einblick in ihre Arbeit, Angebote und Leistungen. Die Bewirtung an den drei Tagen haben zehn Eberbacher Vereine übernommen.