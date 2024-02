Von Uwe Köbler

Trienz. "Wenn de Schorle leeft, dann stehn mer all parat", so heißt es im Lieblingslied aller Trienzer Schorlemafiosi. Und sie standen alle parat, als am Samstag die Türen zum Narrenzentrum Dorfgemeinschaftshaus geöffnet wurden. Dass die Weißherbstschorle gut lief, versteht sich von selbst. Dennoch kam manch einer gar nicht zum Genuss des Lieblingsgetränkes,