Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Das Regionalbudget für Kleinprojekte zählt zu den gefragtesten Förderprogrammen in der Region Badisch-Franken. Auch in diesem Jahr war die Nachfrage hoch: Insgesamt gingen 21 förderfähige Projektanträge ein, von denen der Auswahlausschuss am 13. März elf Projekte für eine Förderung auswählte.

Für das Jahr 2025 standen insgesamt 140.000 Euro Fördermittel des Landes Baden-Württemberg und der beiden Landkreise Main-Tauber und Neckar-Odenwald zur Verfügung.

Das Gesamtinvestitionsvolumen der befürworteten Projekte beläuft sich auf rund 200.000 Euro. Die geförderten Projekte sind vielfältig und leisten einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der regionalen Infrastruktur sowie zur Belebung des Dorf- und Vereinslebens – von Kunst und Kultur über Naturschutz bis hin zu Begegnungsorten für die Gemeinschaft.

"Die anhaltend hohe Nachfrage seit der Einführung des Programms im Jahr 2019 zeigt, wie wichtig das Regionalbudget für Kleinprojekte für unsere Region ist. Rund 110 Projekte konnte die Regionalentwicklung seither fördern. Wir hoffen daher, dass das Land Baden-Württemberg die Mittel auch in Zukunft bereitstellen wird", so Alfred Beetz, der Vorstandsvorsitzende der Regionalentwicklung Badisch-Franken.

Folgende Projekte bereichern künftig das Aktionsgebiet:

> (W)Einkehr bei Öko-Seitz, Königheim: Durch die Ausstattung mit einer Küche und Veranstaltungsequipment wird die Versorgung von Reisemobilisten und Gästen bei Veranstaltungen verbessert. So wird die Weinregion um Königheim für Besucher noch attraktiver und stärkt die regionale Gastfreundschaft.

> Kunst & Kulinarik in der Galerie "Fürwahr", Walldürn: Mit einer neuen Küche kann die Galerie noch mehr kulturelle und kulinarische Veranstaltungen anbieten – ein Gewinn für die regionale Kunst- und Genusskultur.

> Verkaufsautomat der Hemberger GbR in Scheidental: Da es bislang keine Versorgungsmöglichkeit im Ort gibt, schafft der Verkaufsautomat eine unkomplizierte Einkaufsmöglichkeit und stärkt die Nahversorgung im ländlichen Raum.

> Sonnenoase am Irma-Volkert-Haus der Lebenshilfe in Heckfeld: Eine neue, barrierefreie Terrasse ermöglicht es künftig allen Bewohnern und Besuchern, die Sonne und die Gemeinschaft zu genießen.

> Küche für das Gemeinschaftshaus "Alte Schule", Hüngheim: Die neue Küche macht das Gemeinschaftshaus noch attraktiver für Veranstaltungen und stärkt das Miteinander im Dorfleben.

> Neuordnung der Museumsausstellung für fränkisch-sakrale Kunst des Kulturvereins Grünsfeld: Neue, hochwertige Ausstellungsstücke erhalten endlich einen angemessenen Platz – ein wichtiger Beitrag zur Bewahrung und Präsentation des regionalen Kulturerbes.

> Obstbaumanlage mit Aussichtspunkt des Garten, Obst und Umwelt e.V., Nassig: Diese Anlage verbindet nachhaltige Landschaftspflege mit einem attraktiven Naherholungsort, von dem aus man die Schönheit der Region genießen kann.

> Wildtierschutz: Kitzrettung von Ronja Kilian in der Region Külsheim: Durch moderne Technik und gezielte Maßnahmen werden Rehkitze vor landwirtschaftlichen Maschinen geschützt – ein wertvoller Beitrag zum Natur- und Artenschutz in der Region.

> Ausstattung fürs Vereinsheim der FG "Brunneputzer", Külsheim: Eine Spiegelschrankwand verbessert die Trainingsbedingungen für Tanz- und Sportgruppen und sorgt für mehr Ordnung im Vereinsheim.

> Bikepark der Gemeinde Höpfingen: Ein neuer Bikepark schafft eine attraktive Freizeitmöglichkeit für Jung und Alt und fördert den Radsport sowie die aktive Freizeitgestaltung in der Region.

> Pop-up-Stores der DRK-Second-Hand-Boutique "Lieblingsstücke", Buchen: Dieses innovative Projekt verbindet nachhaltigen Konsum mit der Belebung leerstehender Flächen – ein echter Gewinn für Umwelt und Stadtentwicklung.

Info: www.leader-badisch-franken.de