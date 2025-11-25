Dienstag, 25. November 2025

Plus Wenn der Rücken zwickt

Werden Rückenschmerzen in der kalten Zeit schlimmer?

Ihr Rücken zwickt Richtung Winter umso mehr? Damit sind Sie nicht allein. Wer die Verspannungen allein auf die frostigen Temperaturen zurückführt, liegt aber falsch, erklärt ein Orthopäde. 

25.11.2025 UPDATE: 25.11.2025 08:14 Uhr 1 Minute, 52 Sekunden
Gerade in der kalten Jahreszeit: Zu viel Couch, zu wenig Bewegung – der Rücken merkt’s zuerst. Foto: Christin Klose/dpa-tmn
Interview
​Dr. Lars Löhrer

... ist Chefarzt am Wirbelsäulenzentrum Rhein-Ruhr, Schön Klinik Düsseldorf.

Von Ricarda Dieckmann

Düsseldorf. (dpa-tmn) Alles steif! Bei frostigen Temperaturen hat manch einer das Gefühl: Die Kälte kriecht mir in den Körper und sorgt für Verspannungen im Rücken.