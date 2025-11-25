Werden Rückenschmerzen in der kalten Zeit schlimmer?
Ihr Rücken zwickt Richtung Winter umso mehr? Damit sind Sie nicht allein. Wer die Verspannungen allein auf die frostigen Temperaturen zurückführt, liegt aber falsch, erklärt ein Orthopäde.
... ist Chefarzt am Wirbelsäulenzentrum Rhein-Ruhr, Schön Klinik Düsseldorf.
Von Ricarda Dieckmann
Düsseldorf. (dpa-tmn) Alles steif! Bei frostigen Temperaturen hat manch einer das Gefühl: Die Kälte kriecht mir in den Körper und sorgt für Verspannungen im Rücken.