Brückentage 2026 clever nutzen
Wie Sie kommendes Jahr mit Feiertagen als Brücke das Maximum aus Ihrem Urlaub herausholen – und was bei der Planung zu beachten ist.
Von Christina Bachmann
Köln. (dpa-tmn) Das Jahr 2026 bietet wieder einige Möglichkeiten, mit geschickter Urlaubsplanung das Meiste aus den freien Tagen herauszuholen. Besonders die beweglichen Feiertage spielen dabei eine wichtige Rolle, da sie jedes Jahr an anderen Wochentagen liegen und somit die Planung beeinflussen können.
Wer 2026 Feier- und Urlaubstage miteinander