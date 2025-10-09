Donnerstag, 09. Oktober 2025

Brückentage 2026 clever nutzen

Wie Sie kommendes Jahr mit Feiertagen als Brücke das Maximum aus Ihrem Urlaub herausholen – und was bei der Planung zu beachten ist.

09.10.2025
Einige Feiertage fallen in 2026 auf das Wochenende. Doch manche lassen sich mit einem nahen Wochenende zu einer etwas längeren Auszeit verbinden. Foto: dpa-infografik/dpa-tmn​

Von Christina Bachmann

Köln. (dpa-tmn) Das Jahr 2026 bietet wieder einige Möglichkeiten, mit geschickter Urlaubsplanung das Meiste aus den freien Tagen herauszuholen. Besonders die beweglichen Feiertage spielen dabei eine wichtige Rolle, da sie jedes Jahr an anderen Wochentagen liegen und somit die Planung beeinflussen können.

Wer 2026 Feier- und Urlaubstage miteinander