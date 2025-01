Stuttgart. (dpa) – Wer keine Standheizung und am Vorabend keine Abdeckplane ausgelegt hat, muss als Laternenparker morgens oft selbst für freie Scheiben vor dem Losfahren sorgen. Wenn auch kein Enteiser-Spray vorhanden ist, heißt das: Kratzen. Aber ein bisschen Handarbeit sorgt im Zusammenspiel mit einem guten Eiskratzer ebenso für rundum freie Sicht.

Welche Modelle dafür taugen? Das wollte das Magazin "Auto, Motor und Sport" (Ausgabe 2/2025) wissen und nahm 13 Kratzer in verschiedenen Ausführungen und Größen zwischen rund 4 und 33 Euro unter die Lupe. Das Fazit: Gute Qualität zeigt sich nicht allein im Preis.

Der Testsieger ist einfach und "sehr gut"

Denn allein der "Kungs Max-Is Eiskratzer mit Schneebesen" überzeugte voll und schneidet mit "sehr gut" ab. Dabei ist er mit 9,99 Euro eher am unteren Preisrahmen angesiedelt. Er zeigte die beste Kratzleistung, sei leicht und handlich, ohne überflüssige Features. Zudem könne der Schaber nachgekauft werden. Einzig eine Verstärkung am Griff vermissten die Tester beim Siegermodell.

Mit schon klarem Abstand dahinter schneiden jeweils "gut" ab: der "Michelin 2 in 1 Eiskratzer mit Schneebesen teleskopierbar" für 33,22 Euro und punktgleich der "Kungs Tele-Is Schneebesen mit Teleskopstange und Schneekratzer" (18,49 Euro). Dabei sei die Kratzleistung beim Kungs-Produkt etwas besser, der Michelin-Kratzer habe ein besseres Handling.

Dahinter folgen der "Kungs Mid-Is Eiskratzer" für 5,69 Euro ("kleiner Allrounder") sowie der "Lyvanas Eiskratzer mit Handschuh" für 12,69 Euro ("ordentliche Kratzleistung").

Vier Kratzer zwischen 3,99 und 16,99 Euro werden als "befriedigend" erachtet, und weitere vier Modelle zwischen 7,19 und 12,99 Euro sind "ausreichend".

Der ideale Eiskratzer - clever konstruiert aus gutem Material

So sieht ein idealer Eiskratzer aus: Er liegt gut in der Hand, und sein Material ist so flexibel, dass die Kante des Schabers einen direkten Kontakt zu den leicht gewölbten Scheiben hält. Die Schaberkante sollte daher auch nicht breiter als zehn Zentimeter sein.

Stabil, bei Druck etwas nachgebend sollte der Stil sein, aber nicht zu weich. Zu hart wiederum auch nicht, sonst bricht er womöglich. Auch die Eiszähne, soweit vorhanden, stehen besser nicht zu weit auseinander und sollten nicht zu grob sein, so die Zeitschrift. Einige Modelle, vor allem der Testsieger erfüllen dies – und nicht immer hat ein hoher Preis etwas mit guter Qualität zu tun.