Von Doreen Hassek

Vor kurzem hatte ich Freunde und Familie zu einem Spieleabend bei mir eingeladen. Da wir vorher noch zusammen essen wollten, musste ich mir etwas Unkompliziertes einfallen lassen.

Denn gerade wenn viele verschiedene Menschen an einem Tisch sitzen und zusammen essen, gibt es auch viele verschiedene Geschmäcker und Bedürfnisse. Die Kinder möchten es nicht so scharf, die Vegetarier kein Fleisch, die Fleischesser auf jeden Fall welches. So ist dieser Basic-Spargelauflauf entstanden, den sich jeder nach seinem Geschmack toppen kann.

Der Renner unter den Fleischessern waren die Baconchips. Sie verleihen dem Auflauf eine besondere Würze und den perfekten Crunch. Aber auch die Chili und die Kräutermischung sind super angekommen. Man kann den Auflauf schon sehr gut am Vormittag vorbereiten und braucht ihn dann nur noch in den Ofen schieben, wenn alle Gäste da sind.

Zutaten für 8 Personen

1,5 kg weißer Spargel

1,5 kg gekochte Kartoffeln

500 ml Hollandaise (selbstgemacht oder gekauft)

300 g Cheddar gerieben

Chilischoten nach gewünschter Schärfe

250 g Bacon in Scheiben

verschiedene Kräuter nach Geschmack (Petersilie, Schnittlauch, Bärlauch, Thymian, Kresse…)

Salz

etwas Zucker

etwas Zitronensaft

Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

1. Den Ofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Wenn er die Temperatur erreicht hat, die Baconscheiben auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und 10 min knusprig backen, so das "Chips" daraus werden. Aus dem Ofen nehmen und die einzelnen Scheiben auf Küchenpapier legen, damit das Fett etwas abtropfen kann.

2. Während der Bacon im Ofen ist, den Spargel nicht zu dünn schälen, in mundgerechte Stücke schneiden und in einen Topf geben. Nur so viel Wasser hinzufügen, dass der Spargel gut bedeckt ist. Salz, etwas Zucker und ein wenig Zitronensaft dazugeben und den Spargel so lange darin kochen lassen, bis der gar ist, meist ca. 7-10 min.

3. In der Zwischenzeit die gekochten Kartoffeln ggf. schälen und anschließend ebenfalls in mundgerechte Stücke, in große Schüssel schneiden und noch etwas nachsalzen. Den gekochten, abgetropften Spargel dazugeben und das Ganze mit der Sauce Hollandaise vermischen und mit Pfeffer abschmecken.

4. Nun die Masse in eine große oder mehrere kleine Auflaufformen geben, mit dem Käse bestreuen und für 10-15 min bei 150 Grad goldbraun überbacken. Inzwischen Chili und die Kräuter kleinschneiden und in kleinen Schüsseln zusammen mit dem Bacon auf den Tisch stellen. Den Auflauf aus dem Ofen holen, nach Geschmack toppen und alles zusammen genießen.

Mehr Rezepte unter https://hauptstadtkueche.blogspot.com/