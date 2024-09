Berlin (dpa/tmn) - Pilzfreunde wissen es: Pfifferlinge haben jetzt Saison - und schmecken zu Kartoffelbrei und cremiger Soße genauso gut wie im Pastagericht. Einziger Haken: das aufwendige Putzen der Pilze. Knirschenden Sand zwischen den Zähnen will beim Essen schließlich niemand.

Doch zum Glück sind Tiktok, Instagram und Co. voll von Lifehacks. Für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll - auch fürs fixe Pfifferlingputzen. Dafür soll man nur ein wenig Mehl und einen großen Gefrierbeutel brauchen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Tipp in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Die Pilze zusammen mit ein bis zwei Esslöffeln Mehl in den Gefrierbeutel geben. Nun den Beutel verschließen und solange gut schütteln, bis alle Pilze mit Mehl bestäubt sind. Die Pilze in ein Sieb geben und das Mehl mit kaltem Wasser vorsichtig abspülen. Anschließend die Pilze auf Küchenpapier oder einem sauberen Geschirrtuch abtropfen und trocknen lassen.

Fix abtropfen und trocknen

Das Ergebnis überzeugt. Zwar bleiben ein paar Erdkrümel an den Pfifferlingen hängen. Und sie verlieren etwas Aroma. Das kann man aber getrost in Kauf nehmen, denn der Hack bedeutet eine wirklich große Zeitersparnis. Ein Tipp: Die Pilze nach dem Abspülen so schnell wie möglich trocknen. Sonst saugen sie sich rasch mit Wasser voll.