Die elektrische Luxuslimousine Lucid Air bekommt einen praktischen Bruder. Drei Jahre nach deren Einführung bringt der US-Hersteller jetzt seinen ersten elektrischen Geländewagen. Als Gravity soll er nach den Sommerferien in der Oberklasse gegen Autos wie den Mercedes EQS oder den BMW X7 antreten, teilte der Hersteller mit. Die Preise stehen bislang nicht fest, sollen aber wohl bei knapp 100.000 Euro beginnen.

Dafür gibt es ein ungewöhnlich schlankes SUV von 5,03 Metern Länge, das bei gut drei Metern Radstand Platz für drei Sitzreihen bietet. Außerdem summieren sich die mehr als 200 Liter Stauraum im Bug und der Kofferraum im Heck im besten Fall auf mehr als 3.000 Liter.

In zehn Minuten Strom für 300 Kilometer Reichweite ziehen

Beim Antrieb steigen die Amerikaner ganz oben ein und rüsten den Gravity mit zwei Motoren von bis zu 609 kW/828 PS aus. Mit einem maximalen Drehmoment von über 1.100 Nm beschleunigt der 2,8 Tonnen schwere Wagen in 3,6 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und fährt der Konkurrenz mit bis zu 270 km/h vergleichsweise mühelos davon.

Die Energie dafür liefert ein Akku, der bis zu 123 kWh leistet und so mehr als 700 Kilometer Reichweite ermöglichen soll. Weil er mit einer Spannung von 900 Volt läuft, kann der Lucid mit bis zu 400 kW laden und so den Strom für 300 Kilometer in weniger als zehn Minuten ziehen. Damit ist er auch im Stand schneller als die Konkurrenz.