Von Julia Uehren

Wie das knuspert! Richtig zubereitet, krachen die Grünkohlchips im Mund ganz ordentlich und verwandeln sich blitzschnell zu einem feinen, würzigen Pulver. Dafür gilt es, zwei Dinge zu beachten:

Wichtig ist beim Backen, die Ofentür leicht geöffnet zu lassen, sodass die Feuchtigkeit entweichen kann.

Außerdem sollten die Grünkohlchips nicht zu früh aus dem Ofen, selbst wenn sie schon leicht knusprig erscheinen. In den dickeren Fasern steckt mitunter noch etwas Feuchtigkeit, die die Grünkohlchips am Ende dann eher zäh als knusprig machen.

Der samtige, leicht süße Zitronen-Joghurt-Dip ist durch die milde Milchsäure und das frische Zitronenaroma der perfekte Gegenspieler zum würzig-herben, leicht nussigen Geschmack vom Grünkohl.

Zutaten für 2 Portionen Grünkohlchips:

260 g Grünkohl (frisch)

4 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

150 g griechischer Joghurt

1/2 Bio Zitrone

1/2 TL Honig

Zubereitung:

1. Grünkohl gründlich waschen, trockenschleudern und mit einem sauberen Küchentuch möglichst gut abtrocknen. Den mittigen, dicken Strunk wegschneiden. Die Grünkohlblätter dann in ca. 10 x 10 cm breite Stücke zupfen.

2. Backofen auf 130 Grad Umluft vorheizen. Backblech mit Backpapier auslegen.

3. Olivenöl in einer großen Schüssel mit einer Prise Salz und etwas frisch gemahlenem Pfeffer vermengen. Den Grünkohl untermischen und das Olivenöl mit sauberen Händen einmassieren, sodass alle Blätter bedeckt sind.

4. Den Grünkohl auf das Backpapier legen. Dabei darauf achten, dass sich die Grünkohlblätter nicht überlappen und nicht verkleben (ggf. auffächern). Die Grünkohlchips mit leicht geöffnetem Backofen (z.B. Kochlöffel in die Ofentür klemmen) etwa 20 Minuten backen, bis sie knusprig sind. Pro Durchlauf nur ein Blech Grünkohlchips backen (sonst ist im Ofen zu viel Feuchtigkeit, die verhindert, dass die Chips knusprig werden).

5. In der Zwischenzeit den Zitronen-Joghurt-Dip zubereiten: Die Zitrone waschen, abtrocknen und von der Schale ca. 1/2 TL fein abreiben. Den Zitronenabrieb mit dem Joghurt verrühren und mit ein wenig Zucker abschmecken.

Mehr Rezepte unter https://loeffelgenuss.de/





