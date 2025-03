Von Till Simon Nagel

Berlin. (dpa-tmn) Summilux, Elmarit, Noctilux - bei diesen Wörtern werden Fotofreunde gern mal schwach und denken an Leica. Wer ein neueres iPhone mit MagSafe sein Eigen nennt, kann sich einen Hauch Summilux und Co auf sein Telefon holen mit Leicas Lux-App und dem neuen Kameragriff Leica Lux Grip. So das Versprechen.

Der Griff aus schwarzem Aluminium ergänzt