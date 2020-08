Von Andrea Hentschel

Sommer – Ferien – Stau: Dieser Dreiklang wiederholt sich jedes Jahr aufs Neue. Doch mit Megastaus rechnet der Auto Club Europa (ACE) aufgrund der Corona-Krise diesmal nicht. Trotzdem sollten Autofahrer für den Fall der Fälle vorsorgen, damit die Lage möglichst erträglich bleibt.

> Der richtige Zeitpunkt: Im Vorteil ist derjenige, der seine Fahrt – sofern möglich – nicht zu Spitzenreisezeiten antritt und zum Beispiel ganz früh am Morgen oder nachts startet und zuvor die Verkehrsnachrichten und Stauprognosen studiert. Onlinekartendienste bieten eine dynamische Stauprognose, die auf Erfahrungen der Vorjahre basiert. Staufallen lassen sich so gegebenenfalls umfahren. Eine Stauumfahrung lohnt sich aber oftmals nur bei Vollsperrung. Viele Navis greifen auf identische Informationen zurück und schicken Autofahrer dann auf dieselbe Umfahrung. Wer stoisch auf der Autobahn bleibt, ist Untersuchungen zufolge meist genauso schnell wie Fahrer, die sich an die Umfahrungstipps des Navis halten.

> Leichte Kost und viel trinken: Viel trinken ist gerade bei sommerlicher Hitze auf langen Fahrten – auch ohne Stau – wichtig für die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. Drei Liter Wasser, verdünnter Saft oder Tee pro Tag gelten als Richtschnur für Erwachsene. Kaffee oder Energiedrinks sollten ebenso vermieden werden wie eisgekühlte Getränke. Der Körper ist dann vor allem damit beschäftigt, die kalte Flüssigkeit auf Körpertemperatur zu bringen. Die Folgen sind verstärktes Schwitzen und womöglich Magenbeschwerden.

Zum Essen bieten sich unterwegs Obst, Studentenfutter oder Kekse an. Als größere Unterwegsmahlzeit kommen zum Beispiel belegte Vollkornbrote in Frage. Vor dem Fahrtantritt oder währenddessen sollten Autofahrer generell nicht zu schwer und nicht zu fett essen – leichte Kost ist besser.

> Hilfe bei Reiseübelkeit: Manchen Kindern und Mitfahrern wird auf der Rückbank übel. Auch deshalb gilt – weder nüchtern noch mit zu vollem Magen aufbrechen sowie stets für frische Luft und ausreichend Pausen sorgen. Aber auch der Fahrstil kann entscheidend sein. Der ADAC empfiehlt in einem gleichmäßigen Tempo zu fahren und vor allem ruckhaftes Anfahren und Bremsen zu vermeiden. Vor Kurven geht der Fahrer am besten rechtzeitig vom Gas.

Wem schlecht wird, der sollte einen möglichst unbeweglichen Punkt am Horizont fixieren, dann beruhigt sich der Magen in der Regel wieder. Für den Notfall sollten aber dennoch Spucktüten und Küchenrolle in Reichweite sein, rät der Auto Club Europa.

> Für angenehme Atmosphäre und Sonnenschutz sorgen: Warten im Stau kann nervig sein, gerade Kindern wird dann schnell langweilig. Es empfiehlt sich daher, Spiele, Hörbücher oder andere Beschäftigungsmöglichkeiten für den Nachwuchs an Bord zu haben. Klassiker sind natürlich zum Beispiel "Ich sehe was, das du nicht siehst" oder "Ich packe meinen Koffer".

Damit die Kleinen im Hochsommer nicht allzu lange der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, sollten zudem Sonnenschutzblenden für die Fenster vorhanden sein. Die Klimaanlage des Fahrzeugs sollte Experten zufolge generell nicht zu kalt eingestellt werden: Die Differenz zwischen Innen- und Außentemperatur sollte sechs Grad Celsius am besten nicht überschreiten. Andernfalls drohen empfindlichen Menschen unter anderem ein steifer Nacken, Erkältungen oder Kreislaufprobleme.

> Nach dem Stau nicht übertreiben: Auch wenn der Zeitverlust ärgerlich ist: Autofahrer, die nach überstandenem Stau übertrieben ehrgeizig an die Weiterfahrt gehen, leben gefährlich. Zudem können kräftiges Bremsen und Beschleunigen laut ACE erneut zu sogenannten Phantomstaus führen. Auch die obligatorischen Ruhepausen sollten Autofahrer nicht ausfallen lassen. Alle eineinhalb bis zwei Stunden ist nach ADAC-Angaben generell eine Pause fällig. Bei längeren Fahrten gehören auch längere Unterbrechungen zur Routenplanung.

Außerdem raten Experten dazu, die Pausen zur Bewegung zu nutzen. Durch stundenlanges Sitzen steigt das Thromboserisiko stark an, vor allem für Menschen mit ohnehin erhöhtem Risiko wie Rauchern, Übergewichtigen oder Frauen, die die Pille einnehmen. Bewegung, etwa gymnastische Übungen an Raststätten, wirkt der Gefahr entgegen.