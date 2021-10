Von Falk Zielke

"Mein letzter Wille" steht über vielen Testamenten. Schließlich regelt man mit diesem Dokument, was mit dem eigenen Hab und Gut nach dem Tod passieren soll. Das Problem: Oft ist das, was da aufgeschrieben wurde, gar nicht so klar, wie der Erblasser es wollte.

Dabei sind die formalen Anforderungen an ein Testament gar nicht so hoch. "Man muss es selber handschriftlich verfassen, unterschreiben und am besten mit einem Datum versehen", sagt Erbrechtsanwalt Paul Grötsch. Als Faustregel gilt außerdem: Je einfacher und klarer ein Testament aufgesetzt wird, desto leichter lässt sich später der Wille des Erblassers ermitteln. Da es aber sehr schwierig ist, rechtlich richtig zu formulieren, lohnt es sich meist, sich beraten zu lassen. Wichtige Urteile im Überblick.

> Gewissheit über Testamentsurheberschaft: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Testament vom Erblasser stammt? Eine absolute Gewissheit im naturwissenschaftlichen Sinn ist in dieser Frage kaum zu erreichen, befand das Oberlandesgericht Rostock (Urteil vom 31. August 2020, Az.: 3 W 84/19). Kommt ein Gutachter im Erbscheinverfahren aber zu dem Ergebnis, dass die Unterschrift zu 90 Prozent vom Erblasser stammt und das Testament zu 95 Prozent, ist das ein ausreichender Beweis.

Vorsicht bei Forderungen Wer sein Erbe mit bestimmten Regeln oder Forderungen verknüpfen will, muss aufpassen. Nicht selten werden diese später für unwirksam erklärt, so die Notarkammer Frankfurt am Main. Unzulässig kann etwa sein, dass der längerlebende Ehepartner den Anspruch auf das Erbe verliert, wenn er oder sie wieder heiratet. In einem solchen Fall wird das zu vererbende Vermögen als Druckmittel eingesetzt, damit sich die Erben wie vom Erblasser gewünscht verhalten. Eine solche Verfügung wäre sittenwidrig und damit ungültig. (tmn)



> Ergänzungen bei handschriftlichem Testament: Wer an einem eigenhändig verfassten Testament nachträglich etwas ändert, muss nicht alles neu schreiben. Ergänzungen müssen jedoch einen klaren Zusammenhang zum eigentlichen Testament haben. Selbst wenn diese Ergänzung nicht gesondert unterschrieben ist, kann sie formwirksam sein. Die Voraussetzung: Die Auslegung ergibt, dass die auf dem Testament bereits vorhandene Unterschrift auch die nachträgliche Ergänzung deckt. Das entschied das Oberlandesgericht Düsseldorf (Urteil vom 22. Januar 2021, Az.: I-3 Wx 194/20).

> Kopie eines Testaments kann ausreichen: Wird ein Testament eröffnet, muss dabei das Original vorliegen. Ist aber nur noch eine Kopie des Testaments vorhanden, kann auch diese zu eröffnen sein, befand das Oberlandesgericht München (Urteil vom 7. April 2021, Az.: 31 Wx 108/21). Allein die Tatsache, dass das Original nicht mehr vorhanden ist, lässt noch nicht den Schluss zu, dass das Testament vom Erblasser vernichtet und damit widerrufen worden ist. Daher kann sich die Erbfolge nach dem nur noch in Kopie vorliegenden Testament richten. Diese ist folglich zu eröffnen.

> Testament widerrufen: Manche Erblasser verfassen mehrere inhaltlich identische Testamente. Wollen sie ihren letzten Willen später ändern, reicht es aber nicht, nur eines der Dokumente zu vernichten. Nach Ansicht des Oberlandesgerichts München ist das kein wirksamer Widerruf (Urteil vom 5. Mai 2020, Az.: 31 Wx 246/19). Das verbliebene Testament bleibt wirksam, denn auch dieses gilt als Original.

> Erben genau benennen:Ein Testament sollte keine Zweifel offenlassen. Deshalb sollten die Erben in einem Testament immer sehr genau benannt werden. Allgemeine Angaben wie "die Kinder" lassen Raum für Interpretationen. Gerade Patchwork-Familien sollten eindeutige Regelungen aufschreiben, wie ein Urteil des Oberlandesgericht Düsseldorf zeigt (Urteil vom 25. November 2020, Az.: 3 Wx 198/20).

Hier hatte ein Ehemann in die Patchwork-Familie eine Tochter eingebracht, die Ehefrau zwei Kinder. Die Eheleute setzten in einem gemeinschaftlichen Testament "die Kinder" als Schlusserben ein. Im Haushalt der Familie lebten zu diesem Zeitpunkt allerdings nur die Kinder der Ehefrau. Sie wurden am Ende alleinige Erben. Die Tochter des Ehemannes aus einer früheren Beziehung ging leer aus.