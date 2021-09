Von Daniel Hund

Heidelberg. Neu ist er nicht, aber frisch aufgelegt. Mittlerweile schickt Seat seinen Tarraco im überarbeiteten Modelljahr 2021 auf die Straße.

Ein kurzer Rückblick: Am Start ist der Tarraco seit Ende 2018. Im Volkswagen-Konzern ist er an den Tiguan Allspace angelehnt. Auch die Ähnlichkeit zum Skoda Kodiaq ist nicht zu übersehen.

Stichwort übersehen: Der Tarraco ist ein echter Brocken. Rund 1,8 Tonnen schwer, 4,80 Meter lang und knapp 1,70 Meter hoch. Platz wird im schicken SUV aus Spanien groß geschrieben. Sitzt man erstmal drin, erinnert er fast ein wenig an die Studi-Zeit. An die erste Ein-Zimmer-Wohnung.

Seat Tarraco 2.0 TDI FR4 Hubraum (ccm): 1968 Zylinder: 4 Maximale Leistung (PS): 200 Maximales Drehmoment (Nm): 400 Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 7,8 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 210 Leergewicht (kg): 1725 Kofferraumvolumen (l): 760 - 1775 Länge x Höhe x Breite (mm): 4735 x 1674 x 1839 Testverbrauch (l): 5,9 Preis (Euro): 48.240 Einstiegspreis Tarraco (Euro): 33.020

Irgendwo im Nirgendwo

Übernachten im Tarraco? Kein Problem. Die RNZ hat’s ausprobiert. Unfreiwillig. Irgendwo im Nirgendwo. Zwischen München und Heidelberg ging auf der Testfahrt plötzlich nichts mehr. Vollsperrung. Sitze umgelegt, Beine ausgestreckt, Augen zu gemacht. Kurz darauf war dann Tiefschlaf-Modus angesagt. So tief, dass man sich vorkam wie im eigenen Bett.

Genug mit Stau-Geschichten, weiter mit den Fakten. Unterwegs waren wir mit dem Diesel-Tarraco, dem 2.0 TDI 4Drive. Ein Selbstzünder, der es seit der Neuauflage auf 200 PS bringt, in 7,8 Sekunden auf Landstraßen-Tempo marschiert und eine Endgeschwindigkeit von 210 km/h möglich macht.

Ausgereizt wurde die auf der RNZ-Testrunde nicht. Im Gegenteil: Es ging eher darum, möglichst spritsparend von A nach B zu kommen. Also Eco-Modus an, um die 130 km/h eingependelt und im Verkehr mitgeschwommen.

Und das machte sich sprichwörtlich bezahlt: Zwar konnten die eingetragenen 5,6 Liter im Durchschnitt nicht geknackt werden, dafür pendelte sich das Seat-SUV aber immer noch unter sechs Litern ein. Nämlich exakt bei 5,9. Und das, obwohl das gute Stück ordentlich vollgepackt war.

Zum Fahrgefühl: Es reist sich ruhig und komfortabel. Das DSG-Getriebe switcht harmonisch und sanft durch die Gänge. Ein wenig hektischer wird es nur im Sport-Modus, also dann, wenn man mal von unten raus etwas beherzter aufs Gaspedal tritt, um beispielsweise eine Lastwagen-Kolone zu überholen. Ein Kurvenwunder ist er nicht, was bei einem SUV allerdings auch eher selten der Fall ist.

Neu im Tarraco-Programm ist die Ausstattungslinie FR, die in anderen Seat-Modellen längst die Spitzen-Position einnimmt – und vor allem für eines steht: eine Extraportion Sportlichkeit.

An der Front hat sich nicht viel verändert. Eine neue Spoiler-Lippe wurde verbaut, der Kühlergrill ist leicht abgedunkelt. Wer die FR-Ausstattungslinie angekreuzt hat, bekommt die dicksten Felgen aufgezogen.

Der Testwagen kam in 20 Zöllern angerollt, die was her machen und dem Tarraco nochmals einen extravaganteren Aufritt beschweren. Zu erkennen ist die FR-Version auch an den dunkleren Außenspiegeln.

Weiter mit dem Heck. Dynamische Blinker, stylishe Dach-Spoiler-Kante und ein kleiner Kritikpunkt: Die Auspuff-Blenden sind nicht so prickelnd. Klar, mittlerweile schwören viele Hersteller auf diesen Look, kombinieren ihn häufig mit gefakten Lufteinlässen – warum, bleibt ihr Geheimnis.

Und nochmals zurück zum Innenraum. In diesem Auto kann man sich wirklich überall lang machen. Selbst in der zweiten Reihe stößt man mit einem Gardemaß von 1,90 Meter noch lange nicht an seine Grenzen. Die Beinfreiheit ist beeindruckend. In Sachen Assistenzsysteme kann der Tarraco eigentlich alles an Bord haben, was heutzutage so auf dem Markt ist.

> Fazit: Gutes Fahrgefühl, viel Platz, schicke Optik und ein geringer Verbrauch. Es fällt schwer, diesen Tarraco nicht zu mögen. Denn auch der Preis kann sich sehen lassen.