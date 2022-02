Von Axel F. Busse

Barcelona. Wie die meisten anderen Autohersteller musste auch Mazda im vergangenen Jahr erhebliche Einbußen bei den Verkäufen hinnehmen. Damit die Rückkehr in die Erfolgsspur gelingt, wird im März ein vielseitig renovierter CX-5 zu den Händlern rollen. Aber das ist erst der Anfang, versprach Deutschland-Geschäftsführer Bernhard Kaplan jetzt bei der Präsentation in Barcelona: Die Modellpalette wird noch dieses Jahr durch ein größeres SUV nach oben erweitert.

Hintergrund Mazda CX-5 Skyactiv-D 150 AWD Länge x Breite x Höhe (m): 4,55 x 1,84 x 1,68 Radstand (m): 2,70 Motor: [+] Lesen Sie mehr Mazda CX-5 Skyactiv-D 150 AWD Länge x Breite x Höhe (m): 4,55 x 1,84 x 1,68 Radstand (m): 2,70 Motor: R4-Dieselmotor, 2191 ccm Leistung: 110 kW / 150 PS bei 4500 U/min Max. Drehmoment: 380 Nm bei 1800-2600 U/min Höchstgeschwindigkeit: 199 km/h Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 10,1 Sek. ECE-Durchschnittsverbrauch: 5,2 Liter CO2-Emissionen: 137 g/km Leergewicht / Zuladung: 1736 kg / 566 kg Kofferraumvolumen: 510 – 1626 Liter Preis: ab 38.190 Euro

Der japanische Hersteller verfolgt bei seiner Antriebs-Strategie einen Ansatz mit mehreren Lösungs-Optionen. Die Effizienz reiner Verbrenner soll weiter gesteigert werden, der Diesel bleibt im Programm, der batteriegetriebene MX-30 bekommt einen Wankelmotor als Reichweiten-Verlängerer und dank der Kooperation mit Toyota kommen auch Turbo- und Hybrid-Motoren ins Portfolio. Das Kleinwagen-Angebot des Mazda 2 wird außerdem gespreizt: Mit gleichem Namen und dem Zusatz "Hybrid" versehen wird ein nur mäßig als Mazda verkleideter Toyota Aygo ins Programm genommen. Bis zu 3000 Stück jährlich hofft Kaplan davon absetzen zu können.

Erstaunen löste Mazda mit der Ankündigung aus, zwei neue Reihen-Sechszylinder für ein SUV bauen zu wollen, das in der Modell-Hierarchie oberhalb des CX-5 angesiedelt sein soll. Es wird die Bezeichnung CX-60 tragen und zur Mitte des Jahres der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Benzin-Variante davon soll nach dem Prinzip der SkyActiv-X-Motoren funktionieren, bei denen ein mageres Gemisch unter hoher Verdichtung ohne Zündfunken zur Verbrennung gebracht wird. Solch ein Motor ist als Vierzylinder gegenwärtig im Mazda 3 im Einsatz. Wie gut er bisher bei den Kunden ankommt, weiß nur Mazda selbst, und welche Gründe es hat, das X-Aggregat nicht im runderneuerten CX-5 anzubieten, behält die Firma für sich.

Stattdessen gibt es an Front, Felgen und Heck vielfältige Kosmetik, an der Beleuchtungsanlage eine nachhaltige Verbesserung der Scheinwerfer-Leistung sowie erweiterte Komfort- und Assistenz-Funktionen. Smartphone-Nutzer finden eine induktive Ladeschale vor, der Stau-Assistent wurde mit zusätzlichen Eigenschaften für dichten Verkehr ausgestattet. Wer einen CX-5-Benziner mit Automatik und Allradantrieb ordert, kann mit dem Fahrmodus-Schalter die Parameter für Fahrstabilität, Offroad-Verhalten und Dämpfungs-Eigenschaften verändern und anpassen.

Das LED-Matrix-System ist zwar nur für die höherwertigen Ausstattungslinien verfügbar, bietet aber mit nunmehr 20 statt zwölf LED-Blöcken ein sehr viel differenzierteres Ausleuchtungs-Spektrum, das maximale Sicht und Sicherheit bei gleichzeitiger Vermeidung von Blendung des Gegenverkehrs verspricht. Neuerdings sind auch die Nebel-Leuchteinheiten in die Hauptscheinwerfer integriert. Bereits in der Basisversion bringt der CX-5 Spurwechsel- und Berganfahr-Assistent mit, City-Notbremsfunktion, Ausparkhilfe, Fahrdynamik-Regelung, Tempomat und Klimaanlage. Insgesamt elf Antriebsvarianten, verteilt auf Benzin- und Diesel-, Front- und Allradantriebs-, Handschaltungs- und Automatik-Versionen bietet Mazda für seinen vormaligen Bestseller an.

Während der Probefahrt mit dem 150 PS starken Biturbo-Diesel des CX-5 verblüffte der Wagen durch temperamentvollen Antritt und akustische Zurückhaltung. Mit rund 1660 Kilogramm Leergewicht gehört die Allradversion zu den eher schlanken Midsize-SUV, weshalb der 380 Newtonmeter Drehmoment leistende Vierzylinder keine Mühe mit dem Fünftürer hat. Dass der mit rund 120 Newtonmeter weniger ausgestattete Benziner dennoch etwas kerniger spurtet, liegt an dessen höherer Motorleistung und rund 100 Kg Gewichtsvorteil. Getoppt werden beide vom 184-PS-Diesel, der nicht nur stramme 445 Newtonmeter an die Kurbelwelle wuchtet, sondern mit 214 km/h auch der Schnellste im CX-5-Sortiment ist. Dass der errechnete Verbrauch der Testfahrt rund 1,7 Liter über dem Prospektwert lag, ist den erhöhten Anforderungen auf wechselnden Bergstrecken zuzuschreiben.

Dank gelungener Dämmung dringt vom dieseltypischen Motorsound kaum etwas in die Kabine, bei Autobahntempo wurden nur knapp mehr als 60 dB(A) im Cockpitbereich gemessen. Die präzise Lenkung und die knackige Schaltung des manuellen Sechsgang-Getriebes sind ein steter Quell der Freude. Wer das Head-Up-Display für Informationen über Route, Tempo und Beschränkungen nutzen will, muss mindestens die Sports-Line-Ausstattung bestellen. Insgesamt wurde das Angebot um zwei mit eigenständigen Designakzenten versehene Sondermodelle und die Farbe "Zircon Sand Metallic" ergänzt.