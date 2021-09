Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Sportliche Kompakte haben ihren ganz eigenen Reiz, seit Jahrzehnten würzen sie die verschiedenen Modellpaletten. Mit optischen Schmankerln und gern noch einem bassigen Sound setzen sie sich von ihren eher zivilen Familienmitgliedern ab. Der Kia Ceed GT ist hier ein gutes Beispiel, beide Felder – Optik und Sound – bespielt er sehr leichtfüßig, Leistung hat er obendrein. Los geht’s ab 31.090 Euro.

TECHNISCHE DATEN Kompaktklasse, 5-Türer, 5 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 4325/1800 (2055 mit Außenspiegeln)/1442/2650 mm; Kofferr.: 395-1291 l; 1,6-l-Turbobenziner mit 150 kW/204 PS, 265 Nm bei 1500 – 4500 U/min, 7-Gang-Doppelkupplungs-Getriebe, Normverbrauch: 6,2 l, Testverbrauch: 7,4 l, Preise: ab 31.090 Euro.



Damit legt er schon gleich mal den ersten Trumpf auf den Tisch, zuverlässig wird jeder Fragende kurz stutzen, schaut der GT doch nach etwas höheren Beträgen aus – nach "mehr" eben, alleine wegen der "Schmankerl", die alleine dem GT vorbehalten sind. Dazu gehören vor allem die sportlich geschnittenen Schürzen vorne und hinten: An der Front prangt der GT-Schriftzug im wabigen Kühlergrill, hinten klärt ein Endrohr-Doppel darüber auf, das hier kein Hampelmann unter der Haube klemmt. Als Beigabe sind 18 Zoll-Leichtmetallfelgen sowie farblich abgesetzte Seitenschweller verbaut. Beim Abbiegen oder beim Ausparken aus engen Parklücken sollte man Obacht walten lassen: so schick wie sie sind, so gefährlich positioniert sind sie.

Innen drin dann verwöhnt der GT mit seinen Sportsitzen, das mit Leder und Veloursleder bespannte Gestühl bietet übrigens richtig guten Seitenhalt, und dem unten abgeflachten Sportlenkrad. Ein schwarzer Dachhimmel und diverse rote Akzente runden das Paket ab. Einzig einen klassischen Schaltknauf sucht man vergebens, verbaut ist generell ein siebenfach abgestuftes Doppelkupplungs-Getriebe, das DCT7 kümmert sich um die Verwaltung der immerhin 204 Pferde, die es nun zu wecken gilt.

Klar, das geht auf Knopfdruck, und schon wären wir bei der anfangs erwähnten Bassigkeit, die der GT grandios beherrscht, eine Duplex-Klappenauspuffanlage kümmert sich durchaus erfolgreich um den Klang, der sonor aber nicht krawallig tönt, und auch auf längeren Strecken nicht nervt. Auch dann nicht, wenn per Knopfdruck in den Sport-Modus gewechselt wird, dazu später mehr.

Einmal in Fahrt, die Wechsel der Gänge geschehen erstaunlich kommod, spürt man stets das Potenzial des Triebwerks, das besagte 204 PS und 265 Newtonmeter aus 1,6 Litern Hubraum schöpft, das T-GDI-Triebwerk ist damit der Flaggschiffmotor im Ceed, größer dimensionierte Bremsen sind Standard. Und es ist kombiniert mit einem straff, aber nicht ruppig abgestimmten Fahrwerk, das zur gebotenen Leistung passt, auch wenn die Vorderachse auf schlüpfrigem Geläuf mitunter Schwierigkeiten hat, die Kraft auf den Boden zu bringen. Entsprechend sollte man sich mit dem GT erst ein wenig vertraut machen, bevor man den kleinen Taster links vorn in der Mittelkonsole drückt. "Sport" steht hier drauf, und genau das wird auch geliefert, der Kia spannt spürbar die Muckis an, die ganze Fuhre wirkt noch einmal dynamischer, knackiger. Eigentlich ein Luxus, denn schon im Normaltrimm ist der GT nicht unbedingt langweilig …

Das Display wechselt im Sportmodus den Stil, hier zog jüngst das erste voll digitale Kombiinstrument von Kia in Europa ein: Im GT ist es Serie, für den optisch an den GT angelehnten "GT Line" mit seinem 1,4 T-GDI ist es optional erhältlich.

Der 12,3 Zoll messende Bildschirm zeigt im Fahrbetrieb Tachometer und Drehzahlmesser als Rundinstrumente an, und dazwischen ein Multifunktions-Display für Fahrdaten, Navigation oder Assistenzsysteme. Auch den Verbrauch bekommt man hier gezeigt, der sich jedoch an der Tankstelle weniger dramatisch darstellt als im Display, denn dort gelang es nur schwerlich, den Wert deutlich unter eine neun zu drücken. Vielleicht versteht sich der Bordcomputer als Mahner, denn in der Realität kamen wir mit 7,4 Litern über die Runden,

Am Ende bleibt so die Erkenntnis, dass der GT Fahrspaß in zwei Fettstufen offeriert, ohne dass die Reue an der Zapfsäule zu gewaltig wäre. Dass zudem die bekannte Kia-Garantie von sieben Jahren mit an Bord ist, und ganz normale Alltagstalente wie ein bis zu 1291 Liter messender Kofferraum, das kündet von den sehr bürgerlichen Genen, die unter der dynamischen Haut stecken.

Selbst einen Hängerbetrieb kann man sich vorstellen, bis zu 1,41 Tonnen dürfen an den Agrarhaken genommen werden. Kein Wunder also, dass Autos wie der gut gewürzte Ceed GT ihren ganz eigenen Reiz haben.