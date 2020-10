Von Julia Uehren

Die einfachste Möglichkeit nachhaltiger zu kochen, ist möglichst regionale und saisonale Lebensmittel zu benutzen. Das belastet die Umwelt nicht so stark – weniger CO2-Emissionen durch kurze Transportwege, weniger Treibhausgase durch Freilandware – und stärkt zudem unsere Wirtschaft. Immer mehr Supermärkte bieten regionale Produkte an, die Auswahl an saisonalen Rezepten ist groß.

Eva-Maria Hoffleit und Philipp Lawitschka haben auf ihrem Foodblog "Ye Olde Kitchen" rund 260 Rezepte veröffentlicht und nach Jahreszeiten unterteilt. Hier einige Tipps für diejenigen, die in der Küche auf mehr Nachhaltigkeit achten wollen.

Clever verwerten

Reste sammeln: Zitronenschalen landen zum Beispiel in einem Salz- oder Zuckertopf. "Gemüsereste sammeln wir im Gefrierschrank und kochen daraus dann hin und wieder eine Gemüsebrühe", verrät die Foodbloggerin Eva-Maria Hoffleit einen ganz simplen Trick.

Einfrieren: Ein Kilo Tomatenmark im Glas kaufen, in kleine Eiswürfel portionieren und einfrieren. Das spart nicht nur Verpackungsmüll, sondern auch Geld.

Leckeres aus vermeintlichen Resten: Hoffleit verrät, wie sie Krautsalat aus Blättern macht, die sonst in der Tonne landen, von Kohlrabi oder Rosenkohl zum Beispiel: Die Blätter in Streifen schneiden, einen Teelöffel Salz einmassieren und eine Stunde ruhen lassen. Für das Dressing fünf Esslöffel Naturjoghurt, einen Esslöffel Rapsöl, zwei Esslöffel Apfelessig, zwei Teelöffel scharfen Senf mischen und mit frischem Pfeffer abschmecken. Anschließend das Dressing mit dem Kraut gut vermengen.

Ihr Lieblingsrezept für Resteverwertung sind Brotlinge: Dafür weicht Hoffleit altes Brot zunächst in Wasser auf und knetet es, nachdem sie das Wasser ausgedrückt hat. Dazu kommen gewürfelte Zwiebeln in den Teig und alles, was sonst noch so weg muss: Spinat, Rucola, Petersilie, gehackte Kapern, getrocknete Tomaten, Pilze oder Oliven.

Falls die Masse zu weich ist, verleiht die Zugabe von Semmelbröseln mehr Festigkeit. Das Ganze dann nach Belieben würzen und aus dem Teig kleine Pattys formen und sie in einer Pfanne mit genug Öl von beiden Seiten knusprig braten.

Weniger einkaufen

Besser planen: Nur so viel einkaufen, wie man tragen kann, empfiehlt Sophia Hoffmann, die ein Buch zum Thema Zero-Waste in der Küche geschrieben hat. Zum Beispiel sei es hilfreich, das Kochen besser zu planen: "Kauft pro Person nur so viel ein, wie ihr alleine tragen könnt und schaut vorher mal in den Vorrats- oder Gefrierschrank und fragt euch, was man daraus machen kann."

Auf Sinne vertrauen: Dass das Mindesthaltbarkeitsdatum höchstens das ist, was der Name sagt, nämlich dass Lebensmittel mindestens bis zu dem Datum halten, und nicht direkt weggeworfen werden müssen, hat sich ja schon rumgesprochen. Sophia Hoffmann: "Benutzt eure fünf Sinne, damit merkt man fast immer, ob ein Lebensmittel noch essbar ist oder nicht."

Mehr teilen

Überschuss-Lebensmittel vor der Tonne retten: Neben den bisher beschriebenen Ideen zeigt Maren Teichert vom Verein Zero Waste Köln auf, welche Möglichkeiten es beim Einkaufen gibt, Lebensmittel zu retten bevor sie auf dem Müll landen.

"Beim Foodsharing werden Lebensmittel verschenkt, die Betriebe oder Privatpersonen nicht mehr verbrauchen", so Teichert. "Auf foodsharing.de erfährt man, wo man in der Nähe Lebensmittel abholen oder abgeben kann." Die App "Too Good To Go" funktioniert ähnlich.

Auch mal abgeben:Das Zauberwort ist hier "Mundraub". "Obst, Gemüse, Kräuter – alles was auf öffentlichen Grundstücken wächst, darf und soll geerntet werden", sagt Teichert. Auf einer interaktiven Karte auf mundraub.org sind öffentliche Obstbäume und -sträucher markiert, an denen man sich bedienen darf.