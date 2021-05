Von Constanze Werry

Heidelberg. Es muss nicht immer gleich ein neues Rad sein – mit wenig Zubehör lässt sich der Fahrkomfort recht einfach steigern. Hier einige Anregungen.

> Sattel: Er ist der am stärksten belastete Kontaktpunkt am Fahrrad. Deshalb lohnt es sich, in einen passenden und bequemen Sattel zu investieren. Wieviel Komfort ein Sattel bietet, hängt vom persönlichen Bedürfnis ab. "Welche Form und Festigkeit am besten zu einem passt, muss man ausprobieren", sagt David Koßmann vom Pressedienst Fahrrad. "Zu denken je breiter desto komfortabler ist ein Trugschluss", so der Experte. Vielmehr gilt: Je aufrechter man sitzt, desto breiter sollte der Sattel sein "Beim Hollandrad etwa muss er das ganze Körpergewicht aufnehmen."

Aber nicht nur der Sattel selbst spielt für den Fahrkomfort eine große Rolle, sondern auch wie er eingestellt ist. "Als Faustregel gilt: Erst mal immer waagrecht", so Koßmann. Empfindet man eine deutliche Neigung als bequem, sollte man sich genauer mit seinem Rad auseinandersetzen. Dann hakt es wahrscheinlich an einer anderen Stelle.

> Gefederte Sattelstütze: "Sie kann viel Komfort bieten", so Koßmann. Doch schränkt er ein: "Geht es darum Schmerzen zu vermeiden, stimmt etwas mit dem Rad nicht. Dann ist eine Sattelstütze nicht die richtige Wahl."

Generell gibt es zwei unterschiedliche Bauweisen: teleskopische oder Parallelogramm-Sattelstützen. "Die Unterschiede können beträchtlich sein – deshalb empfehle ich: probefahren, probefahren, probefahren", so der Fahrradexperte.

> Griffe: Sie sind neben dem Sattel der wichtigste Kontaktpunkt am Fahrrad. "Wenn die Griffe rund sind, sollte man sich vor Augen halten, wie unterschiedlich groß Hände sind. Das sieht man ja schon an Handschuhgrößen", so Koßmann. Deshalb kann es helfen, den passenden Umfang zu wählen. "Von Qualitätsherstellern werden unterschiedliche Größen angeboten." Vor allem bei Stadt- und Trekkingrädern erfreuen sich Flügelgriffe zunehmender Beliebtheit. Sie sind nicht rund, sondern laufen nach außen und zum Körper hin flach aus.

Fachpersonal vor Ort hilft weiter. Wer im Internet bestellen will, sollte ein Maßband zur Hand haben und kann den Anweisungen auf der Internetseite folgend seine Handgröße bestimmen. Ob Kunststoff, Leder oder zuweilen auch Kork – die Wahl des Materials ist eine Frage des persönlichen Geschmacks und auch der Schweißneigung an den Händen. Wer viel an den Händen schwitzt, kann außerdem zu Fahrradhandschuhen greifen. "Gepolsterte Varianten können auch bei Griffproblemen helfen, müssen es aber nicht", so der Experte.

> Halterung für Luftpumpe: Klar – man kann die Luftpumpe einfach in Rucksack oder Tasche packen. Komfortabler ist es aber, sich ein Stück Klettband zuzulegen und damit die Luftpumpe einfach mit einer passenden Halterung am Rahmen festzuschnallen.

> Unplattbare Reifen: Sie können gute Dienste leisten. Sie enthalten eine dicke Pannenschutzschicht, die verhindert, dass der Schlauch im Inneren perforiert wird. "Es gibt gute Modelle", so der Experte: "Man erkauft sich den Schutz aber mit dem Rollverhalten und Gewicht. Wen das nicht stört, kann von unplattbaren Reifen profitieren."

Eine Alternative zu unplattbaren Reifen ist die sogenannte "Tubeless"-Variante. Also ein Fahrradreifen, der ohne Schlauch auskommt. Im Reifen befindet sich eine Dichtflüssigkeit mit Latex-Partikeln. Wird der Reifen etwa von einem Dorn durchstochen, wird das Loch durch das Gemisch verschlossen und der Reifen bleibt fahrtüchtig. "Die Tücke: Die Reifen verlieren viel häufiger Luft – man sollte vor jedem Fahren den Luftdruck überprüfen", so der Experte.

> Wenn die Füße einschlafen: Ein Phänomen, das häufig auftritt. Dann sind in der Regel nicht die Pedale schuld, sondern möglicherweise ist das Schuhwerk das Problem. So sind beispielsweise Turnschuhe für längere Radtouren ungeeignet. Man muss sich aber auch nicht gleich Radschuhe zulegen. Einfach mal Schuhe mit festerer Sohle ausprobieren. Dann sollten die Füße im besten Fall nicht mehr so schnell einschlafen.