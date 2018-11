tmn. Wenn bei einem Wellensittich-Pärchen plötzlich ein Partner stirbt, sollte so schnell wie möglich ein Ersatz her. Bei der Wahl des neuen Vogels spielt der Charakter eine entscheidende Rolle. Ein eher schüchternes, zurückhaltendes Tier etwa braucht einen aufgeweckten Gefährten. Und auch das Geschlecht spielt eine Rolle. Ein echtes Pärchen funktioniert in der Regel. Zwei Männchen können auch harmonieren, zwei Weibchen eher nicht.