Möhren, Haferflocken, Brot. Das befindet sich in der gesunden Bio-Brotbox. Foto: Christian Charisius/dpa

Von Constanze Werry

Fleisch oder kein Fleisch – eine Frage die auch Kinder nicht kalt lässt. Wie reagieren, wenn das Kind feierlich eröffnet, fortan vegetarisch leben zu wollen? Auch wenn sie vielleicht überrascht sind, sollten Eltern den Wunsch ernst nehmen, rät die Systemische Familientherapeutin Simone Reuther.

Entschluss respektieren

Die Expertin empfiehlt, das Kind ruhig zu fragen, woher seine Motivation rührt. "Es geht darum Druck rauszunehmen, wenn die Motivation von woanders kommt." In jedem Fall gelte aber, das Kind ernst zu nehmen und ihm zu vermitteln: Es ist deine Entscheidung – und dann auch entsprechend vegetarische Alternativen anzubieten. "Wichtig ist, dem Kind nicht den eigenen Wertekanon überstülpen zu wollen, egal ob man Vegetarier ist oder nicht", so Reuther.

Kind die Wahl lassen

Die Familientherapeutin rät, dem Kind trotz seiner Vorsätze immer auch die Möglichkeit zu lassen, zu Fleisch zu greifen. "Auch wenn ich selbst vegetarisch lebe, sollte ich immer mal wieder Fleisch anbieten – damit das Kind merkt: Ich kann mich in alle Richtungen entscheiden und meine Entscheidung auch immer zurücknehmen."

Wichtig sei aber auch, das Thema Essen nicht all zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen. Sich über Ernährung zu definieren, schränke das Kind ein. "Es ist wichtig Dinge auszuprobieren, dabei sollte man dem Kind aber die größtmögliche Freiheit gewähren, um sich zu entwickeln", rät die Expertin.

Keine Machtkämpfe und kein Druck

Gleich Freunden und Familie vom Vorhaben des Kindes zu erzählen, hält Reuther für keine gute Idee. Denn das könne Druck erzeugen. Ist das Kind noch im Kindergartenalter, können Eltern das Gespräch mit dem Kinderarzt suchen, um mit ihm über die Ernährung zu sprechen. Aber auch da sollte das Kind am besten außen vor bleiben und nicht mit zum Gespräch gehen, um Druck zu vermeiden.

Wie bereits angesprochen sollte das Thema Essen aus Sicht der Familientherapeutin kein Hauptthema in der Familie sein und sie ergänzt: "Wichtig ist, dass es keine Machtkämpfe gibt – beispielsweise in Form von Sätzen wie: ,Aber das war doch immer dein Lieblingsessen.’" Ihrer Meinung nach sollten Kinder nicht durch Druck in eine bestimmte Richtung gehen. "Es ist gut mitzuschwingen und dem Kind das Gefühl zu geben, dass es verstanden wird – dabei sollte man möglichst neutral bleiben."

Versorgung mit Nährstoffen

Was die Versorgung mit Nährstoffen angeht, befürwortet die Deutsche Gesellschaft für Ernährung eine dauerhafte vegetarische Ernährung von Kindern und Jugendlichen, eine rein vegane Ernährung empfiehlt sie für diese Gruppe dagegen nicht. Auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) stuft eine vegane Ernährung für Kinder als ungeeignet ein. Denn das Risiko eines Nährstoffmangels während der Wachstums- und Entwicklungsphase sei groß.

Das Portal "kindergesundheit-info.de" der BZgA weist darauf hin, dass eine vegetarische Ernährung von Kindern vielseitig sein und nährstoffreiche Lebensmittel beinhalten sollte – wie beispielsweise Gemüse, Obst und Hülsenfrüchte, Nüsse und Vollkornprodukte. Um einen Mangel an Eiweißen, wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen zu verhindern, sollte das Kind laut BZgA zudem regelmäßig Milchprodukte und Eier essen.

Ein besonderes Augenmerk sollten Eltern laut BZgA auf die Versorgung mit Eisen und Zink legen, etwa durch den regelmäßigen Verzehr von Hafer und Hirse in Form von Müsli. Brot und Gerichte mit Getreide versorgen das Kind mit Eisen. Außerdem sollten mehrmals in der Woche Hülsenfrüchte und eisenreiche Gemüsesorten wie Fenchel, Zucchini, Spinat und Salate auf dem Speiseplan stehen.

Simone Reuther empfiehlt außerdem das Gespräch mit dem Kinderarzt zu suchen, sollte das Kind sein Vorhaben wirklich länger durchhalten. Er kann überprüfen, ob der Nachwuchs ausreichend mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt wird und gegebenenfalls auch Ernährungstipps geben.