(dpa) Manchmal sind es die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied machen und uns etwa auf gute Gedanken bringen können. Hier einige Beispiele aus unterschiedlichen Bereichen – mit derselben Wirkung. Für jeden ist etwas dabei.

Kleine Projekte

Wie schön könnte das Schlafzimmer in einem sanften Cremeton aussehen. Dazu weiße Vorhänge. Und die Kommode im Wohnzimmer würde an der gegenüberliegenden Wand viel besser zur Geltung kommen. Überschaubare Projekte anzugehen und diese abzuschließen, hebt die Laune. Das könne zum Beispiel die Renovierung eines Zimmers sein, schlägt die Glücksforscherin Michaela Brohm-Badry von der Universität Trier vor. Eine Nummer kleiner tut es aber auch: streichen, umräumen oder ein in die Jahre gekommenes Möbelstück aufhübschen.

Bleistift-Trick

Zehn Minuten und ein Bleistift – das ist schon das ganze Geheimnis. Mit diesen Zutaten und einem einfachen Trick wird der Organismus positiv beeinflusst – von außen nach innen sozusagen. Und so geht’s: Die Psychologin Anke Precht empfiehlt, einen robusten Stift, bei dem nicht gleich der Lack abblättert, für zehn Minuten quer zwischen die Zähne zu klemmen. Das dadurch provozierte Lächeln wirke sich positiv auf die Stimmung aus. "Es macht ziemlich schnell besserer Laune und ein besseres Selbstgefühl", so die Psychologin.

Komplimente verteilen

Unerwartetes Lob zu bekommen, hebt die Mundwinkel und fühlt sich an, als ob der Komplimentemacher einen innerlich angeknipst hat. Ist das Kompliment ernst gemeint, schüttet das Gehirn Glückshormone aus, erklärt die Psychologin Eva Wlodarek. Was viele nicht wissen: Es gibt eine Wechselwirkung zwischen gelobter Person und dem Boten. Die eigenen Spiegelneuronen im Gehirn fangen die gute Laune des anderen auf. Und so fühlt man sich selbst gut. Wer also fleißig Komplimente verteilt, mache auch sich selbst glücklich.

Mal was anders machen

Die Tage sind in der Regel straff durchgetaktet. Zur Arbeit gehen, einkaufen, Arzttermin, mit den Kindern Hausaufgaben machen – es gibt viel, hinter dem ein Muss steht. Um mal auf andere und noch dazu gute Gedanken zu kommen, gilt: Einfach mal was anders machen. Das können Kleinigkeiten sein, wie sich nach dem Abendessen noch mal zu einem kleinen Spaziergang aufzuraffen. Oder einfach mal was Verrücktes zu tun und gemeinsam mit den Kindern die Spaghetti mit den Fingern zu essen wie Pippi Langstrumpf.

Der aerobe Kick

Joggen ist gut für den Geist – besonders, wenn man sich dabei nicht allzu sehr verausgabt. "Die positiven mentalen Effekte kommen vor allem beim moderaten Laufen – im sogenannten aeroben Bereich, wo die Muskulatur noch genug Sauerstoff hat", sagt Daniela Dihsmaier, die als Systemischer Coach und Sport-Mental-Coach arbeitet. Das ist bei ungefähr 60 Prozent der maximalen Leistungsfähigkeit der Fall. Wenn es sich anstrengend anfühlt, nimmt man ein bisschen Tempo raus. "Fast so, dass man sich etwas unterfordert fühlt", rät die Expertin.

Dankbarkeits-Tagebuch

Positive Gedanken, ein optimistischer Blick in die Zukunft und besserer Schlaf – das klingt, als könnte sich ein Versuch lohnen. Mehr als ein Notizheft oder -buch, einen Stift und täglich fünf Minuten braucht man nicht. Wer Lust hat, kann sein Dankbarkeits-Tagebuch auch selbst gestalten.

Jeden Morgen werden drei Dinge aufgeschrieben, die den Tag zu einem guten Tag machen würden. Dazu wird ein bejahender Satz notiert, der einen durch den Tag begleiten soll. Wichtig ist, dass er einem ganz persönlich Geborgenheit, Selbstsicherheit und Mut verleiht. Bevor man ins Bett geht, schreibt man drei Dinge auf, die man erlebt oder wahrgenommen hat und für die man dankbar ist. Dabei sollten auch Kleinigkeiten gewürdigt werden. Ganz wichtig ist dabei, wirklich nur Dinge aufzuschreiben, für die man selbst authentisch dankbar ist. Die Meinung anderer sollte ausgeklammert werden.