Von Marion Gottlob

Heidelberg. Druck und Krampf – das tut dem Rücken nicht gut. Stattdessen sollte man dem eigenen Rücken lieber mehr Chancen zur Beweglichkeit gönnen. Prof. Tobias Renkawitz, Ärztlicher Direktor der Orthopädischen Universitätsklinik Heidelberg, gibt Tipps, wie man einen rückenfreundlichen Tag gestalten kann – privat, beruflich und gerade auch im Sport.

> Frühling und Fahrrad-Fahren:Wenn die Temperaturen steigen, holen viele das Fahrrad aus dem Keller. Prof. Renkawitz sagt: "Es ist wichtig, dass man auf dem Rad rückenfreundlich sitzt." Der Oberkörper sollte leicht nach vorne in einem Winkel zwischen 15 und 20 Grad gebeugt sein. Wer ein Rennrad wählt, gewöhnt sich behutsam an eine mehr gebeugte Haltung. Der Lenker sollte schulterbreit gegriffen werden und ohne dass die Gelenke der Hände stark abknicken. Profis bestimmen die richtige Sattelhöhe über eine Messung der Kniebeugung mit einem Winkelmesser. In der tiefsten Pedalstellung soll bei aufliegendem Fußballen das Knie zwischen 27 und 37 Grad gebeugt sein.

Gelegenheitsradler behelfen sich mit der sogenannten Fersenmethode. Die Sitzhöhe wählt man so, dass die Ferse bei gestrecktem Bein die unten stehenden Pedale berührt, ohne zu schwanken. Bei der Wahl des Sattels lässt man sich vielleicht im Fachgeschäft individuell beraten.

Entspannung durch Anspannung Abwechselndes An- und Entspannen der Muskeln tut gut und macht den Kopf frei. Für diese Übung hinlegen und alles lockerlassen. Zunächst rechts eine Faust ballen. Die Muskeln für fünf Sekunden stark anspannen, dann zehn Sekunden entspannen. Dann das Ganze links wiederholen. Danach die Oberarmmuskeln durch Beugen anspannen, dann entspannen. Zum Schluss Handflächen auf die Unterlage pressen, um die Unterarmmuskeln anzuspannen. Die einzelnen Parts ruhig mehrfach wiederholen. (csw)



> Ausgeruht aus dem Bett: Frühling hin oder her – das gilt für alle Jahreszeiten: Wer unausgeschlafen aufwacht, hat vielleicht auf einer zu weichen oder zu harten Matratze geschlafen. Prof. Renkawitz sagt: "Bei der Wahl des Bettsystems sollte man auf Qualität achten. Auch hier lässt man sich am besten im Fachgeschäft beraten, wo man die Matratze und den Unterbau testen darf."

Bei manchen Betten lässt sich das Fußteil stufenweise verstellen. Wem es angenehm ist, der kann in Rückenlage die Unterschenkel mit Kissen so erhöhen, bis die Oberschenkel im rechten Winkel zum Rücken lagern. Diese "Stufenlagerung" entlastet die Muskulatur und Wirbelsäule. Die Bett-Höhe sollte so sein, dass im Sitzen Ober- und Unterschenkel einen 90-Grad-Winkel bilden. Beim Aufstehen dreht man sich zur Seite und steht dann in einer fließenden Bewegung auf.

> Homeoffice:In der Corona-Zeit haben sich viele im Homeoffice am Küchen- oder Couchtisch eingerichtet. Das war nicht immer ideal, denn oft machte man einen Buckel mit gesenkten Schultern. Es geht auch anders: Die Sitzhöhe sollte so gewählt werden, dass Ober- und Unterschenkel etwa in einem 90-Grad-Winkel stehen. Die Unterarme können wiederum im 90-Grad-Winkel auf dem Tisch aufliegen. Der Bildschirm steht so, dass die oberste Schriftzeile auf Höhe der Augen oder ein bisschen tiefer zu sehen ist. Prof. Renkawitz empfiehlt: "Man sollte auf keinen Fall zum Bildschirm aufsehen, denn das führt zu Verspannungen im Nacken."

Einige Schreibtische lassen sich so verstellen, dass man im Sitzen wie Stehen arbeiten kann. Prof. Renkawitz betont: "Es ist wichtig, dass man regelmäßig aufstehen und sich wieder setzen kann. Aber auch kleine Bewegungen im Sitzen tun dem Rücken wohl."

> In der Küche: Die Arbeitsplatte sollte nicht zu klein sein. Die Höhe der Arbeitsplatte wird so gewählt, dass man sich im Stehen wohlfühlt. Man achtet darauf, dass man ein Bein nach hinten ausstellen kann. Wer mag, setzt sich zwischendurch hin zum Schnippeln und Schneiden.

> Fernsehen: Früher hat man gerne gesagt: "Lümmel nicht herum und sitz gerade." Prof. Renkawitz sieht das anders: "Viele Verbote und Gebote führen zu unbewussten oder bewussten Spannungen im Rücken. Solche Zwangshaltungen tun der Wirbelsäule nicht gut. Wichtiger ist die Abwechslung – also ruhig mal lümmeln, aber in Bewegung bleiben. Die Dynamik ist wichtig."

> Pausen:Ob am Schreibtisch oder vor dem Fernseher – der Rücken liebt die Pausen. Man sollte jede Gelegenheit nutzen, um dem Rücken eine Auszeit zu gönnen, am besten eine kleine Bewegungs-Pause pro Stunde. Das kann der Gang zur Teeküche oder auch ein ausgiebiges Rekeln am Platz sein. Sportarten wie Schwimmen, Yoga oder Nordic Walking sind eine Wohltat für den Rücken. Prof. Renkawitz betont: "Beim Freizeit-Sport achtet man auf die korrekte Ausführung der Bewegungen, damit man sich nicht aus Versehen durch Fehlhaltungen schädigt. Im Zweifel bittet man einen Trainer um Rat."

> Alarm: Wer längere Zeit unter Beschwerden im Rückenbereich leidet, sollte unbedingt den Arzt aufsuchen. Der Orthopäde klärt ab, ob eine Schädigung der Wirbelsäule oder der Organe vorliegt. Prof. Renkawitz beruhigt: "Manchmal ist eine Operation notwendig. Aber meist können die Fachleute mit einer konservativen Behandlung Abhilfe schaffen. Ein Rückentraining wirkt oft Wunder – so dass man wieder beweglich und schmerzfrei den Alltag erleben kann."

